Facebook deja de funcionar para algunos usuarios globales

Facebook parece no estar funcionando para algunos de sus más de 2 mil millones de usuarios globales.



Según cientos de reportes de usurarios en Twitter, la red social más grande del mundo no está cargando. Facebook no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el problema.



Las interrupciones son raras para Facebook, que se ha convertido en la primera página digital en la que las personas pueden leer noticias, compartir información y comunicarse con amigos y familiares. Downdetector, un sitio web que hace seguimiento de las interrupciones de servicios, muestra una concentración de informes en Europa y Australia.



Algunos usuarios en línea han recomendado borrar las "cookies" en el navegador para solucionar el problema. Otros han sugerido refrescar el sitio pulsando las teclas Control y F5 al mismo tiempo.