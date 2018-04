Facebook busca investigadores para evaluar su impacto en la elección

De cara a elecciones en Brasil, India y México, entre otros países durante 2018, Facebook creará un comité de académicos que realizarán investigaciones financiadas para comprender el impacto de la plataforma en las votaciones, así como el de otras redes sociales.

El periodo inicial de este comité será de un año y los miembros serán decididos por la plataforma en semanas próximas.

“Nos interesa contar con un rango de expertos con distintas miradas políticas, trayectorias y experiencias de vida, géneros y etnicidades, con un amplio espectro de países”, dijo mediante un comunicado el vicepresidente de Políticas Públicas y Comunicaciones de la firma, Elliot Schrage.

El proyecto será financiado por la Fundación John and Laura Arnold, Democracy Fund, la fundación William and Flora Hewlett, la Fundación John S. and James L. Knight, la Fundación Charles Koch, Omidyar Network y la Fundación Alfred P. Sloan.

Facebook no tendrá ningún derecho de revisar o aprobar los resultados de las investigaciones antes de su publicación, informó.

“Los últimos dos años nos han enseñado que las mismas herramientas de Facebook que ayudan a políticos a conectarse con sus electores y a las diferentes comunidades a debatir los problemas que les importan, también pueden ser mal utilizadas con el fin de manipular y engañar”, señaló.

A medida que el comité identifique áreas donde analizar la efectividad de la plataforma, se desarrollarán otras convocatorias para proyectos de investigación, dónde entrarían nuevos investigadores, indicó la compañía.

De acuerdo con los protocolos académicos estándar, los proyectos estarán sujetos a una rigurosa revisión por pares, este proceso será administrado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales.

“Facebook y nuestros socios de financiación reconocen la amenaza que presenta el reciente abuso de datos de Facebook, incluido el de un académico asociado a Cambridge Analytica", señala la compañía.

"Al mismo tiempo, creemos firmemente que el interés público funciona mejor cuando los investigadores independientes tienen acceso a la información. Y creemos que podemos lograr este objetivo al mismo tiempo que garantizamos que se preserve la privacidad y se proteja la información”, indica.

Las propuestas presentadas por los investigadores deberán ser revisadas y aprobadas por la Junta de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés) de una universidad o su equivalente internacional.

La compañía indicó que está comprometida con la transparencia para la estructura y conformación del comité y de los datos que sus investigaciones generen, por lo que tendrán la autoridad de informar sus actividades y resultados de forma regular.