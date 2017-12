¡Expecto Patronum! Ya viene el videojuego de Harry Potter

Si siempre quisiste lanzar un Expecto Patronum o un Alohomora. Te informamos que ya falta poco para usar tu varita mágica.



En 2018 se estrenará el nuevo videojuego para smartphones y tablets ‘Harry Potter: Hogwarts Mistery’.



De acuerdo con la página oficial del videojuego, este es el primer juego que te permitirá crear tu propio mago o maga y experimentar la vida de un estudiante de la escuela Hogwarts, a donde asistió el popular mago y sus inseparables amigos Hermione Granger y Ronald "Ron" Billius Weasley.



“Este nuevo juego permite a los jugadores explorar, descubrir y estar en el centro de su propia aventura mágica mundial”, indica la página oficial del videojuego, el cual, estará disponible para smartphones y tablets con Android e iOS.



Este videojuego fue creado por Jam City, empresa mundial en entretenimiento móvil fundada en 2010 por los ex cofundadores de MySpace Chris DeWolfe y Aber Whitcomb, así como por el ex ejecutivo de 20th Century Fox, Josh Yguado.



Esta compañía ha creado los populares juegos Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: Another Freakin 'Mobile Game’ y Marvel Avengers Academy, entre otros títulos. Cuenta con 500 empleados en Seattle, San Francisco, San Diego y Buenos Aires y Los Ángeles.



También participó Portkey Games, una unidad de Warner Bros. Interactive Entertainment que se dedica a crear experiencias de juego inspiradas en la magia y las aventuras del mundo mágico creado por JK Rowling, la autora de los libros de Harry Potter y en los que están inspirados las películas.



Aunque aún no se anuncia la fecha específica de su lanzamiento, en ese sitio indica que podría ser en septiembre de 2018 y puedes registrar tu correo electrónico para que seas de los primeros en ser notificados cuando éste se encuentre disponible.



Cuando registras tu correo te aparecerá una carta mágica.



