EU aprueba cambio histórico al internet

La forma en la que los estadounidenses usan internet cambiará profundamente, luego que la administración Trump echara para atrás las reglas de neutralidad de la red, aunque se anticipan duras batallas legales.



La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) votó ayer para desmantelar las normas que regulan a las empresas que conectan a los consumidores con Internet. De esta forma, se elimina la prohibición para que proveedores como Comcast o Verizon bloqueen sitios web o cobren por servicios de mayor calidad o por ciertos contenidos.



La comisión liderada por los republicanos votó tres a dos para eliminar las prohibiciones de la era de Obama. Los cambios no se llevarán a cabo de forma expedita; esto ocurrirá en los próximos dos meses y diversos grupos y empresas, incluida Netflix, ya amenazan con ir ante la justicia.



“Estamos decepcionados con la decisión de destripar las protecciones de #NetNeutrality que marcaron el comienzo de una era sin precedentes de innovación, creatividad y compromiso cívico. Este es el comienzo de una batalla legal más larga”, señaló la firma en un tweet.



Muchos republicanos argumentan que la neutralidad en la red implicó una mayor regulación que frena la inversión para alcanzar un mejor internet.



Los partidarios consideran que la inversión fluyó sin obstáculos, y que las reglas son necesarias para evitar que los proveedores de servicios de internet exploten injustamente su posición como la puerta de entrada a hogares y negocios.



“Es hora de que restablezcamos la libertad de internet”, dijo el presidente de la FCC, Ajit Pai, quien fue elegido por el presidente Donald Trump para dirigir la agencia, y que disintió cuando la Comisión adoptó las reglas bajo el liderazgo demócrata en 2015. “Estamos restableciendo el marco que ha gobernado internet durante la mayor parte de su existencia”, agregó.



Por otra parte, Jessica Rosenworcel, miembro demócrata que votó en contra de cambiar las reglas, señaló: “Esta decisión coloca a la Comisión Federal de Comunicaciones en el lado equivocado de la historia, el lado equivocado de la ley y el lado equivocado del público estadounidense”.



Las compañías que respaldaron la propuesta de Pai incluyen a AT&T, Verizon Communications y proveedores de cable liderados por Comcast y Charter Communications. Las compañías web como Google y Alpha.com querían mantener las regulaciones de la era Obama.



¿QUÉ ES?



La neutralidad de la red establece que los proveedores de servicios de internet deben tratar todos los datos que viajan por sus redes de manera justa, sin discriminación a favor de aplicaciones, sitios o servicios en particular.



El término fue acuñado en 2002 por Tim Wu, profesor de derecho, quien argumentó que ningún ente debería poder decidir qué tipo de información era o no permitida en internet, pero también reconoció el costo y la necesidad de inversión para mantener la red, por lo que propuso que los proveedores cobraran según el uso. La gente pagaría por más ancho de banda, no por el acceso a ciertos sitios.



En 2005, la FCC publicó una declaración que convirtió los principios de Wu en políticas. Cuando Comcast interfirió el acceso a redes que usaban mucho ancho de banda, la FCC se opuso en 2008. Comcast demandó y ganó. La FCC estableció nuevas reglas y Verizon las desafió, y ganó en tribunales a principios de 2014. Esto comenzó el proceso para las reglas de 2015.