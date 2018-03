Un bebé y otras cosas raras que la gente olvida en Uber

En México, del total de pertenencias que han sido olvidadas en un Uber el 93 por ciento han vuelto a manos de sus dueños, pero ¿cuáles han sido esos objetivos olvidaddos?

La firma informó a El Financiero que en el país se olvidan alrededor de 28 mil objetos al mes en vehículos de la plataforma, y entre ellos hay cosas que pocos creerían encontrar.

Según Uber, los más olvidados son objetos comunes. En primer lugar se encuentran los teléfonos celulares, seguido de carteras, identificaciones, cargadores y lentes.

Pero entre lo más curioso y raro no solo hay objetos, incluso se han olvidado seres vivos.

En diciembre de 2017 una familia en Coahuila olvidó a su bebé. Uber informó que el conductor, al darse cuenta, regresó al destino para reunir nuevamente al bebe con su familia.

"Siempre olvidan todo, los celulares, pero hoy sí se pasaron porque olvidaron a un bebé, olvidaron a un bebecito. Ahorita vengo aquí a entregarlo, es una calle de terracería. Llegué al destino, bajaron todos, el mandado y todo… Me di cuenta ahorita ya que iba llegando al semáforo, pero ya voy otra vez llegando aquí", dijo el conductor en un video en redes sociales.

En alguna ocasión también fue olvidado un perro y comida, como tacos, pizza y una olla de tamales. “Mientras el dueño reclamaba su pertenencia, el conductor guardó la olla y la dejó en su casa. No contaba con que sus hijas no aguantaron el antojo y comieron algunos. Cuando finalmente el dueño reporta su olvido, el conductor se disculpó y se ofreció a pagar por los tamales faltantes. El usuario comprendió perfectamente la situación”, explicó Uber.

LO MÁS RARO.

De entro los objetos más raros figura un vestido de novia, mismo que el conductor devolvió de inmediato al inmueble en el que la propietaria bajó.

En dicha lista también figuran una Bata de baño, una biblia negra, juguetes sexuales y un zapato con un calcetín.

Uber indicó que el otro 7 por ciento de los objetos que no se recuperan son aquellos que no necesariamente fueron olvidados sino que los usuarios mandan como si Uber fuera un servicio de mensajería, pero nadie está en el destino para recibirlos o bien, aquellos que no quedan a simple vista del conductor y pueden quedarse entre los asientos o caer al abrir la puerta.

¿CÓMO RECUPERAR MIS OBJETOS?

La primera recomendación que emite Uber es no caer en la desesperación, incluso si el conductor no contesta.

Los pasos a seguir son:

Desde la app de Uber da click en “Ayuda” o “Historial” y selecciona el viaje en el que olvidaste tu objeto

Haz clic en el botón "Artículos perdidos"

Da clic en "Contactar al conductor" e introduce tu teléfono. Inmediatamente recibirás una llamada donde te enlazaremos con el conductor.

En caso de que tu conductor no conteste (recuerda que suelen estar manejando), selecciona "Escribir a Uber" en el punto anterior para que te ayudemos a localizarlo.

Cuando hables con tu conductor, ponte de acuerdo con él para recuperar tu artículo.

Posteriormente, recibirás un cargo de 80 pesos que irá directamente al conductor por el tiempo dedicado a entregar tu artículo.