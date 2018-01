Estos lavadores 'on demand' ahorran hasta 10 galones por auto

La incubadora de aplicaciones ‘MIA The Apps World’ desarrolló la app Seiso, una firma que brinda el servicio de lavado de autos on demand que no utiliza agua para lavar los vehículos.



Desde mediados de 2017 y con cobertura en Ixtapa Zihuatanejo; Iguala, Guerrero; Zacatlán, en Puebla; San Cristobal de las Casas, Chiapas; Puebla, Puebla; Mazatlán, Sinaloa; Metepec, Estado de México y la Ciudad de México, Seiso utiliza productos ecotecnológicos para brindar su servicio, lo que según José Miguel Castellanos, CEO de MIA y desarrollador de la app, representa un ahorro de 10 galones por auto.



“Te ahorras hasta 10 galones de agua por auto. Claro que si el auto está muy sucio por tener una capa gruesa de tierra o lodo, se utiliza un spray de agua, solo en casos extremos”, explicó Castellanos.



El servicio a domicilio para un auto sedán tiene un costo de 70 pesos y el lavador llegará al lugar solicitado en un tiempo estimado de entre 10 y 20 minutos dependiendo la zona. El costo podría elevarse dependiendo el tamaño del vehículo.



Seiso es una de las 5 aplicaciones que MIA The Apps World ha desarrollado en un año. En el particular caso de Seiso, MIA lanzó la aplicación y busca su expansión mediante la oferta de franquicias, que actualmente tiene un costo de 15 mil pesos.



“Nosotros le damos la capacitación a quien adquiera la franquicia. Capacitamos al franquiciatario y al lavador, nosotros le brindamos los productos y usted elige el perímetro en el que va a operar, si será en una zona exclusiva o si le quiere dar más cobertura, dependiendo el número de ‘washers’ que tenga disponibles”, indicó Castellanos.



Los productos ecotecnológicos que Seiso utiliza son: Carrocería limpieza total, Abrillantador Brillo extremo y Desengrasante máximo poder. Dichos productos son hechos a base de polímeros biodegradables cuya desintegración ocurre en un periodo de entre 2 y 10 días tras tocar el suelo. La empresa desarrolla los productos en Puebla.