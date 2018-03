Estos estudiantes representarán a México en mundial de robótica

Tras dos días de competencia entre equipos de diversas instituciones académicas de 16 entidades del país, concluyó la final regional del certamen mundial de robótica For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST), celebrado en el Tec de Monterrey Campus Laguna.

Después de superar las diferentes etapas de esta clasificación, destacó la clasificación de 10 equipos de PrepaTec que aseguraron su participación en el mundial a disputarse el 20 y 21 de abril en Houston, Texas, aseguró el director Región Norte PrepaTec, Crisantos Martínez.

El directivo precisó que de Campus Guadalajara y Colima los equipos ganadores son: Daedalus, PrepaTec Guadalajara; Stingbots, PrepaTec Santa Anita; y Horus, PrepaTec Colima.

Los demás equipos ganadores del Tecnológico de Monterrey son: Blue Ignition, PrepaTec Saltillo; Botbusters, PrepaTec Eugenio Garza Sada; Buluk, PrepaTec Estado de México; Keybot, PrepaTec Hidalgo; Lambot, PrepaTec San Luis Potosí; Nautilus, PrepaTec Ciudad de México; y Tamán Keet, PrepaTec Santa Fe.

En esta competencia participaron seis equipos apoyados por mentores de General Motors, de los cuales cuatro participaron en las semifinales y uno logró asegurar su pase al mundial. Éste se suma a tres equipos adicionales que también apoya la compañía automotriz y que calificaron al mundial en el primer regional de 2018 realizado en Monterrey.

“Como desde hace 12 años, estamos comprometidos en promover en los jóvenes el gusto por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por ello apoyamos a los estudiantes que participan en FIRST, pues es una gran plataforma para formar a los ingenieros del futuro”, comentó David Rojas, director de Ingeniería de GM de México.

La finalidad de la competencia FIRST es despertar el interés de alumnos de nivel medio superior por la ciencia y la tecnología, el desarrollo de programas innovadores, la educación y las oportunidades de cursar alguna carrera vinculada a estos temas.

En esta edición regional participaron 41 equipos conformados por más de mil 500 jóvenes, quienes se prepararon durante seis semanas diseñando, organizando, planeando y construyendo un robot capaz de cumplir con los retos que marcaba la etapa de clasificación.

Con información de Notimex.