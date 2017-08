¿Cómo será la vida en el año 2050? Uno de los creadores de Siri responde

La inteligencia artificial (IA) es uno de los campos que cada vez tiene más impulso, tanto en el sector comercial como en el industrial. Y, de acuerdo con Antoine Blondeau, una de las personas que contribuyó al desarrollo de Siri (el asistente vocal de Apple), su crecimiento se verá reflejado hasta en el más mínimo detalle de la vida de las personas en 2050.



En estos momentos, encargar una pizza o un aparato electrodoméstico al asistente virtual Alexa de Amazon y a Google Home se ha vuelto una tarea común en algunos países. O incluso controlar un smartphone mediante Siri es tan fácil como hablarle a la persona que está junto a ti.



Blondeau, confundador de Sentient Technologies -plataforma especializada en IA-, considera que "dentro de 30 años, el mundo será muy diferente: todo estará diseñado para satisfacer necesidades personales".



Dijo que el trabajo tal como se conoce ahora será obsoleto. La robótica sensorial y visual permitirán la creación de fábricas inteligentes en donde se tomarán decisiones en tiempo real mediante la IA; no habrá obreros, sólo supervisores.



Otras profesiones, como las ventas al por menor, la contabilidad y el periodismo, se verán acotadas por el desarrollo de la tecnología. La IA se podrá encargar del trabajo arduo, de acuerdo con el experto.



El sector salud, según Blondeau, también cambiará, pues la IA se encargará de emitir diagnósticos sin la necesidad del chequeo de un médico.



"La cita con el médico será más por la tranquilidad de poder hablar con un ser humano o porque el humano es quien estará habilitado a prescribir medicamentos. Pero no se necesitará un médico para señalar qué anda mal", aseguró.



Sentient ya ha utilizado con éxito a corredores de bolsa virtuales en mercados financieros. En asociación con la empresa estadounidense Shoes.com, creó un vendedor virtual interactivo capaz de evaluar lo que le gusta y disgusta a cada persona.



Junto a la universidad estadounidense MIT, Sentient también desarrolló una "enfermera IA".



En pruebas relativas a la presión arterial de miles de pacientes, fue capaz de identificar, con más de un 90% de certeza, las personas capaces de padecer una sepsis, afección potencialmente mortal, 30 minutos antes de la aparición de los primeros síntomas visibles.



"Es una ventana crucial que brinda a los médicos un plazo adicional capaz de salvar vidas", agrega Blondeau.



Blondeau dijo que uno de los mayores temores a la IA es el desempleo generalizado que puede desencadenar. No obstante, el cofundador de Sentient cree que es necesario cambiar el esquema de la educación y de todas las carreras para poder afrontar esta avalancha tecnológica.

