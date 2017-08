Esto es lo que NO debes hacer para ver el eclipse

Ante el eclipse parcial de sol que tendrá lugar este lunes, se han emitido diversas recomendaciones para evitar lesiones en los ojos.



Por ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) exhortó a no observar el sol directamente bajo ninguna circunstancia, ya que puede dañar la retina en poco tiempo; tampoco utilizar instrumentos como telescopios, cámaras, binoculares o filtros polarizados.



El organismo indicó que los lentes oscuros o filtros caseros no son útiles en este caso y también exhortó a no utilizar radiografías.



René Alfredo Cano Hidalgo, profesor titular de Oftalmología en la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que aunque la sensación que da este fenómeno es de oscuridad, el sol y sus rayos ultravioleta siguen presentes y verlos sin protección adecuada puede provocar desde conjuntivitis y queratitis punteada, hasta una quemadura en la mácula.



#Eclipse parcial de sol. NO utilizar instrumentos como telescopios, cámaras, binoculares o filtros polarizados pic.twitter.com/7EySO54xyb — COFEPRIS (@COFEPRIS) 20 de agosto de 2017



"La mácula se ubica en la parte interior de la retina y es en donde se encuentran los fotorreceptores que nos permiten ver con claridad y detalle lo que nos rodea. Como estos fotorreceptores son neuronas muy especializadas, cuando se lesionan o destruyen producen una mancha en el centro de la visión que ya no se regenera y, por lo tanto, produce ceguera".



Por ello, aconsejó emplear métodos indirectos como un cartón con un pequeño orificio por donde entrará la luz y el fenómeno se proyectará en el piso.



Asimismo, el académico dijo que pueden emplearse vidrios de soldar del número 14, los cuales pueden ser adquiridos en las ferreterías.



En la franja donde se observará el eclipse en su totalidad, que va de Oregon, en el oeste de la Unión Americana, a Carolina del Sur, en el este, la Luna cubrirá por completo al Sol durante poco tiempo, dos minutos y 40 segundos, a 11 kilómetros de Carbondale, Illinois, el punto de máxima duración, subrayó.



Un eclipse ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados y, desde la Tierra, nos parece que la Luna o el Sol nos quedan ocultos por un tiempo. Los eclipses de Sol y Luna se conocen desde la antigüedad, concluyó.