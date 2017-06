Esto es lo que el CEO de Uber dijo a sus empleados al dejar la empresa

Travis Kalanick, el CEO de Uber, anunció este martes que tomará una licencia temporal a su cargo, pero antes de irse, dejó un mensaje a sus empleados.



"Los recientes acontecimientos me han hecho recordar que las personas son más importantes que el trabajo", le dijo a su equipo para iniciar el mensaje.



Kalanick explicó que tomó la decisión porque necesita de "un tiempo para poder dar luto a mi madre, a quien enterré el viernes, para reflexionar y trabajar en mí mismo".



“La responsabilidad de dónde estamos parados y cómo hemos llegado aquí recae en mis hombros", detalló.



Si bien no aclaró de cuánto se trataría, anticipó que "puede tratarse de más o menos tiempo del que podría esperarse. Haber perdido a un ser querido de forma trágica ha sido difícil para mí y necesito decir adiós de manera apropiada".



Sin embargo, ese tiempo no será solo para ese fin, sino que también lo dedicará a construir un equipo de "liderazgo de alto nivel" que pueda guiar a la empresa a consolidar la nueva versión de Uber.



"Para lograr que ‘Uber 2.0’ tenga éxito no hay nada que dedicar mi tiempo a construir el equipo de liderazgo. Pero si vamos a trabajar en un ‘Uber 2.0’, también tengo que trabajar en un ‘Travis 2.0’ para convertirme en el líder que esta compañía necesita y merece", escribió.



Y aunque no estará completamente desligado de las decisiones más estratégicas para la firma, pidió a quienes quedarán a cargo ser audaces y atrevidos en busca de su avance.



LA MISIÓN



Kalanick agradeció por los mensajes de condolencias y apoyo recibidos de parte de sus trabajadores, los cuales, destacó, en su mayoría concluyen con la pregunta "¿Cómo puedo ayudarte?".



"Mi respuesta es simple: continúa trabajando, enfocado en nuestra misión. (...) Poner a la gente en primer lugar, ese es el legado de mi madre. Y hacer real ‘Uber 2.0’, para que el mundo pueda ver el trabajo lleno de inspiración que todos ustedes realizan, y la gente inspiradora que hacen grande a Uber“, concluyó.