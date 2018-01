Aprende a programar y dale más valor a tu vida laboral y tu cartera

México es uno de los ocho países que cuenta con más alto potencial para impulsar el crecimiento de empleo en el sector tecnológico. Empresas internacionales y múltiples startups de origen mexicano requieren de personas con habilidades digitales. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, se requiere de talento especializado que no siempre es fácil de encontrar.



Aprender a programar puede ser un propósito para todos aquellos que en 2018 buscan complementar su formación académica con habilidades afines al sector, o bien, quienes no tienen experiencia previa en tecnología, pero están en búsqueda de un nuevo comienzo profesional.



Un desarrollador de software gana 2.6 veces más que el salario medio de cualquier otra profesión en México y 3.8 veces más que una persona que labora bajo el salario mínimo. De aquí que adquirir habilidades de programación, no sólo incrementa las posibilidades de cumplir dicho propósito y cambiar de trabajo, sino que se podría aspirar a sueldos más competitivos.

1

Aquí algunas opciones:



Con un costo de 70 mil pesos, Ironhack tiene como principal misión cerrar la brecha digital a través de un modelo educativo que funge como escuela y agencia de reclutamiento. Mediante sus cursos en programación web y diseño digital, en tres meses adquirirás las herramientas necesarias para salir al mercado laboral.



En este curso aprenderás las bases de la programación con JavaScript y el diseño de aplicaciones web dinámicas. Crearás aplicaciones apoyadas en bases de datos no relacionales usando Node.Js, ExpressJS y MongoDB. También aprenderás a crear tus propias APIs (Application Programming Interface) para hacer un diseño de microservicios.



En Netec, por un costo de 23 mil 700 pesos, desarrollarás aplicaciones web del lado server con las tecnologías más modernas como son componentes de Java Web MVC o el desarrollo en Microsoft ASP.NET MVC, también desarrollarás aplicaciones con la plataforma abierta PHP, que en sus últimas versiones también es orientada a objetos.

1

También en la UNAM, a través de la Dirección de Docencia en Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), existen cursos y talleres, desde básicos hasta avanzados, con un enfoque práctico. El costo varía según el curso, por ejemplo el de Desarrollo de aplicaciones web con Java EE está en 8 mil pesos.



Hay otras opciones y son mucho más económicas. Son cursos de programación empezando desde cero y el costo va desde los 2 mil 800 pesos, como es el caso de Grupo Codesi, que en cuatro semanas aprenderás a realizar aplicaciones web.



Si deseas realizar un curso de diseño gráfico básico, por 8 mil 300 pesos en Edumac. Digital Arts School, en cuatro semanas aprenderás a manejar Illustrator, Photoshop e InDesign.



En todos los cursos te entregan constancia con valor curricular que te avalará con cualquier empresa. Además algunas tienen bolsa de trabajo.