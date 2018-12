Este gigante de Brasil quiere cambiar el e-commerce

Desde su llegada en 2014 a México la firma brasileña Vtex se ha encargado de generar las plataformas de venta en línea de 60 importantes marcas en México como Elektra, Samsung, Motorola, Pizza Hut y Aldo Conti, entre otras.

Vtex es una firma que nació en Brasil en el año 2000. Su tecnología es empleada para generar plataformas de venta onmicanal en la que el cliente está al centro con la intención de generar una experiencia de compra personalizada y eficaz.

“Tenemos prácticamente 19 años operando desde nuestra fundación y estamos en 25 países. Nuestra expansión global inició en 2012 cuando llegamos a Argentina y a México llegamos en 2014”, dijo en entrevista para El Financiero Roney Almeida, Country Manager de Vtex en México.

De acuerdo con el vocero de la firma, los resultados de las empresas que han puesto en manos de Vtex su plataforma de ventas online han sido incrementos de hasta 54 por ciento en el total de ventas anuales y un crecimiento de 30 por ciento en cuestión de tráfico en su sitio web.

“Samsung subió su tienda en línea con nosotros en siete días. La arquitectura de nuestra tecnología ya tiene muchas funcionalidades listas y no depende de desarrollo, solo de configuración”, señaló.

¿Cómo hacer mi tienda en línea?

Almeida explicó que el primer paso es tener una plataforma web sólida, que funcione apegada a los estándares de seguridad y encriptación necesario para proteger la información, como un sistema de encriptado de datos HTTPS.

Una vez que la empresa cuenta con un sitio web estable, se debe trabajar en conjunto con cuatro pilares fundamentales para iniciar la venta en línea: tecnología, logística, servicio al cliente y marketing digital.

El experto indicó que las cuatro áreas deben ser fuertes y a la vez ‘hablarse entre ellas’ si se quiere ofrecer una experiencia de compra satisfactoria.

“No sólo se trata de contratar una plataforma. Si no estás listo para las entregas, si no ofreces atención al cliente de calidad, no vas a tener un e-commerce de éxito porque el cliente tendrá una mala experiencia, no volverá a comprar contigo. Va a hablar mal de ti en redes sociales, por ejemplo”, dijo.

También con respecto al marketing digital, el especialista señala que se requiere de una estrategia robusta ya que abrir una tienda en línea es como ‘pararte a vender en medio del desierto’.

“Tu marca está posicionada, y eso te va a generar exposición, pero de cualquier forma abrir una plataforma de ventas online es como abrir una tienda en el desierto. La gente no se va a acercar, la tienes que llamar”, dijo.

El error más común que ha encontrado Almeida en sus clientes es que esas cuatro áreas antes mencionadas ‘no se hablan entre sí’ y trabajan de forma muy independiente. El experto recomienda que se genere un equipo encargado del e-commerce que supervise y tenga injerencia en las cuatro áreas para establecer un control de toda la experiencia de compra.

“Se trata de generar omnicanalidad. De tener al cliente en el centro y no solo venderle, sino permitirle rastrear su compra, consultar su historial, atender sus dudas, entregarle a tiempo. El equipo de e-commerce debe estar conectado a las cuatro verticales y ser responsable de las 4 verticales”, dijo.

También señaló que actualmente tener una plataforma de ventas en línea dejó de ser una innovación para convertirse en una necesidad de las empresas medianas y grandes.

La tecnología de Vtex no tiene un costo de implementación para las empresas sino que manejan un modelo de comisiones sobre las ventas generadas en su plataforma, que puede ser de 0.5 a 2.5 por ciento del total de las ventas dependiendo el monto.