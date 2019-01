Este es el propósito de año nuevo de Zuckerberg

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que su reto personal para 2019 era organizar debates públicos frecuentes sobre el futuro de la tecnología en la sociedad.

Los chats se centrarán en "las oportunidades, los desafíos, las esperanzas y las ansiedades" frente a la manera en que la tecnología dará forma al comportamiento humano, escribió Zuckerberg en una publicación de Facebook este martes. Dijo que estos chats le permitirán expandir su pensamiento más allá de la ingeniería.

"De vez en cuando hablaré con líderes, expertos y personas de nuestra comunidad de diferentes campos y probaré diferentes formatos para que sea interesante", escribió. "Todo será público, ya sea en mi página de Facebook o Instagram o en otras redes sociales".

Cada año, Zuckerberg se plantea una resolución o propósito. En los últimos años, aprendió mandarín, realizó una gira por los estados de Estados Unidos y envió diariamente notas de agradecimiento. En 2011, se desafió a solo comer carne que él mismo cazara.

Últimamente, sus desafíos personales han estado más alineados con las necesidades comerciales de Facebook. La compañía ha sido criticada en los últimos años por sus prácticas de recopilación de datos, violaciones a la privacidad de los usuarios e intercambio de información, y sus acciones cayeron un 26 por ciento el año pasado.

En 2018, la tarea de Zuckerberg fue arreglar Facebook.

"Soy un ingeniero, solía desarrollar mis ideas y esperar a que hablaran por sí mismas", dijo Zuckerberg. “Pero dada la importancia de lo que hacemos, eso ya no es suficiente. Así que me voy a involucrar públicamente más de lo que me hace sentir cómodo y me implicaré más en algunos de estos debates sobre el futuro, los riesgos a los que nos enfrentamos y hacia dónde queremos ir".