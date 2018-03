Éste es el plan de YouTube para obligarte a pagar una suscripción

YouTube aumentará la cantidad de anuncios que algunos usuarios ven entre videos musicales, parte de una estrategia para convencer a más de sus mil millones de espectadores a pagar por un próximo servicio de suscripción de música del sitio propiedad de Google.

Las personas que tratan a la plataforma como un servicio de música, los que escuchan pasivamente durante largos períodos de tiempo, se encontrarán con más anuncios, de acuerdo con Lyor Cohen, jefe global de música de la empresa.

"No va a estar feliz cuando, después de estar escuchando Stairway to Heaven, reciba un anuncio justo a continuación", dijo Cohen en una entrevista en el festival de música South by Southwest.

Cohen intenta demostrar que YouTube está comprometido con hacer que la gente pague por la música y silenciar el "ruido" sobre el supuesto daño de la compañía a la industria discográfica.

Las compañías de sellos han criticado al sitio web por hospedar videos que violan los derechos de autor, y no pagar suficiente a los artistas y las compañías discográficas.

YouTube proporcionará un contrapeso necesario para la creciente influencia de Spotify y Apple, que poseen los principales servicios de música en línea y generan importantes ingresos para la industria, explicó Cohen.

La plataforma de videos generó 10 mil millones de dólares en ingresos estimados el año pasado, casi todos de publicidad, y podría generar aún más si vende suscripciones.

En el pasado, YouTube ha intentado vender a sus usuarios servicios de música pagados, con muy pocos resultados. La mayoría de esos esfuerzos son anteriores a Cohen, que se unió a la compañía en 2016 después de unos 30 años en el negocio discográfico, incluyendo períodos como road manager de Run-DMC y alto ejecutivo de Warner Music.

Esta vez será diferente, aseguró Cohen. El nuevo servicio, que ya está siendo utilizado por miles de empleados de Google, "frustrará y seducirá" a los usuarios del servicio gratuito de YouTube. Incluirá videos exclusivos, listas de reproducción y otras ofertas que atraerán a los fanáticos de la música.

YouTube ya ha estado financiando la producción de videos, llevando a admiradores tras bastidores con artistas como el rapero G-Eazy y la cantante cubanoamericana Camila Cabello.

Cambio cultural

El nuevo enfoque marca un gran cambio cultural para YouTube y su matriz. Google, filial de Alphabet, ha sostenido al sitio de videos y motor de búsqueda más populares en el mundo priorizando servicios gratuitos y fáciles de usar.

Cohen detalló que convenció a sus colegas y jefes para hacer algunos cambios con el objetivo de "ser buenos socios" para la industria de la música. Ellos "pondrán al descubierto" a las personas que pueden pagar una suscripción y los guiarán al nuevo servicio.

"Hay mucha más gente en nuestro embudo que podemos frustrar y seducir para convertirse en suscriptores", precisó Cohen. "Una vez que lo hagamos, créanme, todo ese ruido desaparecerá y los artículos que la gente escribe sobre ese ruido acabarán".

La industria de la música espera que YouTube invierta lo suficiente para competir con Spotify y Apple Music.

Las compañías discográficas también solían criticar a Spotify por ofrecer demasiado contenido gratuito, pero el servicio de música con sede en Estocolmo ha convertido a casi la mitad de sus usuarios en suscriptores de pago al limitar el contenido gratuito.

YouTube planea una importante campaña de marketing para respaldar el nuevo servicio pagado, dijo Cohen.

El crecimiento de los servicios de streaming pagado ha revivido las ventas de la industria de la música después de más de una década de declive.

Los servicios respaldados por publicidad contribuyeron con menos del 10 por ciento de los ingresos por música en Estados Unidos en el primer semestre de 2017, según un grupo de la industria.

"Con el tiempo apreciarán la publicidad", afirmó Cohen. "Todos están embragados por el crecimiento de la suscripción".