Estados Unidos investiga a Apple por el 'slowgate'

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) están investigando si Apple violó las leyes de valores con respecto a la divulgación de una actualización de software que ralentizó los modelos de iPhone más antiguos, según personas familiarizadas con el asunto.



El gobierno ha solicitado información a la empresa, según los informantes que pidieron no ser identificados porque la investigación es privada.



La investigación se encuentra en etapas tempranas, advirtieron, y es demasiado pronto para concluir medidas a tomar.



Un portavoz de la SEC se negó a comentar. Una portavoz de Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Las acciones de la compañía caen 0.9 por ciento a 166.51 dólares en las operaciones de la tarde en Nueva York.



La noticia se produce en momentos en que las acciones de Apple han estado bajo presión por la preocupación de unas ventas de iPhone X más débiles de lo esperado, antes de su informe trimestral del jueves.



Hace varias semanas la compañía admitió que disminuía el rendimiento de los modelos más antiguos de iPhones para que sus baterías durasen más tiempo.



Apple lanzó una actualización de software a principios de 2017, pero no especificó que la acción ralentizó los dispositivos. En diciembre, Apple se disculpó por no comunicar claramente esta información y se comprometió a lanzar otra actualización para mitigar el problema.



Las ralentizaciones solo ocurren cuando la batería del iPhone alcanza un bajo nivel no especificado y se pueden reparar si un usuario reemplaza la batería vieja por una nueva.



Como parte de su disculpa pública, Apple redujo los precios de los reemplazos de baterías en sus tiendas a 29 dolares, un descuento de 50 dólares.



Apple planea lanzar una actualización de software de iPhone, llamada iOS 11.3, en la primavera con nuevas características que permiten a los usuarios controlar la salud de sus baterías y proteger contra la desaceleración.



El problema afecta a los modelos de iPhone 7 y anteriores, pero no al iPhone 8 y al iPhone X, según la compañía.



Después de disculparse con los clientes en diciembre, Apple fue demandado por grupos de defensa del consumidor y usuarios individuales de iPhone en una acción global.