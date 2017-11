¡Está viva! Astrónomos encuentran supernova que desafía las teorías

Astrónomos del Observatorio Las Cumbres (LCO, por sus siglas en inglés), en California, Estados Unidos, encontraron una estrella supernova que había explotado varias veces en un periodo de más de 50 años.



"Las supernovas, las explosiones de estrellas, se han observado por miles y en todos los casos marcaron la muerte de una estrella. Los astrónomos del Observatorio Las Cumbres descubrieron una notable excepción: una estrella que explotó varias veces en un periodo de más de cincuenta años. Sus observaciones desafían las teorías existentes sobre estas catástrofes cósmicas", indicó el Observatorio en su página de Internet.



Una supernova, que es una estrella en la última etapa de su vida, de forma regular brilla durante casi 100 días antes de apagarse; sin embargo, ésta, de nombre iPTF14hls, continúa con su resplandor después de 600 días.



Luego de que los científicos analizaran los datos archivados, hallaron evidencia de que en 1954 hubo una explosión en el mismo lugar donde se encuentra esta estrella.



De acuerdo con los investigadores, los resultados sugieren que iPTF14hls sobrevivió a ese estallido, para explotar de nueva cuenta en 2014.



El estudio calculó que la estrella que explotó era al menos 50 veces más masiva que el Sol y probablemente mucho más grande.



La supernova iPTF14hls puede haber sido la explosión estelar más masiva jamás vista.



"El tamaño de esta explosión podría ser la razón por la cual nuestra comprensión convencional de la muerte de las estrellas no pudo explicar este evento", indicó Iair Arcavi, uno de los autores del estudio.



Explicó que la supernova, descubierta en septiembre de 2014, rompe los esquemas sobre todo lo que se pensaba de las estrellas.



El científico agregó que es el mayor rompecabezas que han encontrado en casi una década de estudio, por lo que continuarán con el monitoreo de la iPTF14hls.



Esta puede ser el primer ejemplo de una "supernova de inestabilidad de par de pulsaciones". Esta teoría sostiene que las estrellas masivas se calientan tanto en sus núcleos que la energía se convierte en materia y antimateria. Esto causaría una explosión que volaría las capas externas de la estrella y dejaría el núcleo intacto; este proceso puede repetirse durante décadas antes de la gran explosión final y el colapso a un agujero negro.



Andy Howell, líder del grupo de supernova del LCO y coautor del estudio, dijo: "Se esperaba que estas explosiones solo se vieran en el universo primitivo y que hoy estén extintas". Esto es como encontrar hoy un dinosaurio todavía vivo. Si encuentras uno, te preguntarás si realmente fue un dinosaurio".



De hecho, la teoría puede no explicar completamente todos los datos obtenidos para este evento. Por ejemplo, la energía liberada por la supernova es más de lo que predice la teoría. Esta supernova puede ser algo completamente nuevo.



La red global de telescopios del Observatorio Las Cumbres está especialmente diseñada para este tipo de observación continua. LCO ha observado esta supernova continuamente durante varios años. El monitoreo consistente a largo plazo es esencial para el estudio de este evento tan inusual.



"No puedo esperar para ver qué seguiremos encontrando mirando al cielo", agregó Arcavi.



Con información de Notimex