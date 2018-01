Esta startup quiere que el seguro de tu auto te recompense

Un seguro de auto es un gasto que todos deben hacer pero que no todos utilizan por igual, razón por la que la startup Clupp quiere que tu aseguradora, en vez de costarte mucho, te de recompensas.



Esas recompensas se puede entregar por muchas razones, ya sea porque eres un conductor que maneja de forma responsable, porque no utilizas tu auto a diario o por que sí lo haces, incluso si tu manera de frenar es muy brusca o si el foco de ‘Check Engine’ se encendió en tu tablero, ¿cómo? Con ayuda del Big Data.



“La idea surgió pensando en que nadie quiere pagar por un servicio que no usa, y en ese sentido los seguros son un servicio que buscamos nunca usar pero que tenemos que pagar. Si no me gusta pagar por algo que no uso pues al menos que se ocupe independientemente de que tengas un siniestro o no”, dijo en entrevista para El Financiero Omar Saíd López, cofundador de la startup.



Clupp instala en el auto un dispositivo de geolocalización GPS y medición de comportamiento del conductor. Los datos que recopila dicho dispositivo, como velocidad a las que se viaja, comportamiento de aceleración y frenado, entre otros, es adquirido por aseguradoras para determinar a quien recompensan y a quien no.

“Las recompensas son para todos. Lo hacemos mediante un programa integral donde encuentras desde descuentos en tu seguro de auto, eliminación de deducible, descuentos en refacciones, lavado de auto gratis, horas de estacionamiento gratis, etc… lo uses o no, te puede dar una recompensa”, indicó.



Además de los seguros, la startup busca a proveedores de recompensas ajenos a los seguros para ofrecer más recompensas.



“Para darte un ejemplo, terminas un trayecto en un lugar que no frecuentas, e inmediatamente la aplicación te notifica que tienes una hora gratis en un estacionamiento cercano, o en cuanto tu auto rebase los 10 mil kilómetros la aplicación te informa que tienes descuento para afinación en un taller por el que pasas todos los días”, explicó López.



“Un auto que tiene un parámetro de frenado brusco constantemente, para la aseguradora no es atractivo en cuestión de recompensarlo, pero sí para el vendedor de balatas, entonces se le puede enviar a dicho usuario un descuento en ese tipo de servicios”, señaló López.



Actualmente la empresa se encuentra en un programa piloto, desde mediados de 2017, para lanzarse al mercado en 2018 con operaciones en la Ciudad de México. La primera aseguradora con la que han logrado establecer una alianza es GNP y buscan al resto de las empresas que puedan crear convenio con ellos para proveer recompensas.

La idea es que el cliente no pague nada adicional por este servicio, sino que la aseguradora lo ofrezca como extra al usuario, siendo ellos quienes proveen los recursos a la app para mantenerse activa.



“Nosotros ganamos dinero de la venta de datos a la aseguradora, es decir, el cliente no tiene que pagar nada extra, sino que será un servicio adicional”, señaló.



La penetración del seguro de auto en México es de apenas el 30 por ciento del total de automovilistas según cifras de Clupp.