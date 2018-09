Esta máquina encontrará a 'Wally' antes de que tú lo hagas

Todos lo conocemos. Todos lo hemos tratado de buscar. Muchas veces interrumpíamos la búsqueda debido a la frustración que el no encontrarlo generaba. Pues ahora Wally corre peligro, porque ya existe una máquina que lo localiza en menos de cinco segundos.

Una máquina llamada There´s Waldo (Ahí está Wally) fue creada por la agencia creativa de Redpepper, y es capaz de encontrar a Wally con más rapidez que cualquier ser humano.

Pero no se trata de un dispositivo prodigio de los juegos de destreza, There´s Waldo es un producto de entrenamiento del motor de aprendizaje automático de Google, AUTOML.

La manera en la que esta máquina funciona es la siguiente: se insertan un puñado de imágenes de Wally en AUTOML y ya que están dentro del robot, lo que éste hace es buscar entre las caras de los personajes una que se parezca a las que tiene dentro de su galería (que por supuesto son todas de Wally). Es como si fuera una especie de reconocimiento facial del cual There´s Waldo sólo puede distinguir al personaje de nuestra infancia.

Redpepper

Siendo precisos, 107 es la cantidad exacta de imágenes que el robot almacena de Wally: 62 cabezas distintas y 45 combinaciones de cuerpo y cabeza.

En una entrevista con The Verge, Matt Reed, el tecnólogo creativo de Red Pepper, precisó sobre imágenes que hacían posible este proyecto: "pensaba que no serían suficientes datos para construir un modelo robusto, pero da predicciones sorprendentemente buenas incluso con Wallies que no estaban en el set de entrenamiento original".

Para hacer este robot, Reed se inspiró en el sistema de Rekognition de Amazon,el cual identifica celebridades. Lo que el tecnólogo quería realizar era que en lugar de reconocer caras humanas, la máquina fuera capaz de reconocer también aquellas que vienen caricaturizadas.

Hasta ahora, la función de máquinas como la de There´s Waldo se reducen a funciones simples y entretenidas. Sin embargo, se planea que en el futuro haya máquinas que usen el AUTOML para fines fuera del gran libro que de pequeños nos sacaba canas verdes del estrés.