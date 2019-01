Esta es la guía de presentaciones y conferencias del CES 2019

Este lunes 7 de enero inició la edición 2019 del Consumer Electronic Show (CES) en Las Vegas, Nevada en la que ejecutivos, analistas y entusiastas se reúnen para conocer todas las tendencias e innovaciones que los distintos fabricantes y marcas lanzarán en el transcurso del año.

Se prevé que al evento alcance 180 mil asistentes en una edición enmarcada por la guerra comercial entre EU y China, los problemas de ventas de Apple y otros temas clave en cuestión de inteligencia artificial, conducción autónoma, hogares inteligentes, realidad virtual y aumentada y expectativas sobre smartphones y transición a redes 5G.

A continuación, te presentamos una guía de lo que ya se presentó y lo que deberás ver en los siguientes días del CES, del martes 8 de enero al viernes 11.

Lunes 7 de enero.

Una de las principales presentaciones que llamó la atención fue la presentación de la pantalla enrollable de LG, una tecnología que, de acuerdo con la empresa, constó de trabajos de investigación y desarrollo por más de 5 años.

Fuente: Reuters

Otro aspecto a destacar fue la presentación de Huawei, que anunció la llegada de MateBook 13, su nueva apuesta por las computadoras portátiles. Dicha PC destaca por su tamaño, ligereza y capacitad de sincronización con los dispositivos de Huawei.

Fuente: Cortesía/Huawei

Samsung en su presentación inicial adelantó que la compañía hará una importante inversión, sin especificar el monto, en inteligencia artificial y redes 5G durante 2019. Presentó sus futuras plataformas robóticas basadas en inteligencia artificial y presentó una nueva alianza con iTunes para que el contenido de la plataforma de streaming musical esté disponible en las pantallas de la firma surcoreana a partir de 2019.

Finalmente, dentro de lo que llamó la atención este lunes es el prototipo de la empresa holandesa PAL-V, que consiste en un vehículo con la capacidad de volar, pero que actualmente sigue en etapa de prueba. Los asistentes al CES pudieron abordar el vehículo y dar un viaje virtual que muestra cómo sería la experiencia final del auto.

A continuación te decimos cuales son las presentaciones a seguir para los próximos días:

Martes 8 de enero

Keynote de IBM 8:30 am

Audi 11:00 am

Mercedes-Benz 11:00 am

Intel Mobileye 11:30 am

Discurso de Verizon a las 4:00 pm

Miércoles 9 de enero

Discurso de AMD 9:00 am

Viacom 10:00 am

Jueves 10 de enero

Mattel y WWE 8:30 am

El CES también cuentan con distintos stands con breves presentaciones permanentes sobre las más recientes innovaciones y productos de diversas marcas.

JPMorgan Tech Forum incluye stands de Nvidia, ON Semi, Micron, Analog Devices, Aptiv, Intel, Cypress Semi, Maxim Integrated Products, Renesas Electronics, Arrow Electronics, Ambarella, HP Inc., Marvell Technology and MaxLinear

Citi Global TMT West Conference con stands de Logitech, Verizon, Discovery, Interpublic, ON Semi, Dell Technologies, ViaSat, Windstream, HP Enterprise, World Wrestling Entertainment, CenturyLink, Jabil, Switch, Crown Castle, HP Inc., Zillow, Meredith, Pivotal Software, Vonage, BCE, Eros International, Mattel, Equinix.

Citi Global TMT West Conference con stands de Sirius XM, American Tower, Samsung Electronics, AT&T, EchoStar, Universal Display, AMC Entertainment, Silicon Motion, Uniti Group, T-Mobile, Cogent Communications, Telephone & Data Systems, Marvell Technology, SBA Communications, InterXion, Roku, Viacom, Digital Realty Trust.