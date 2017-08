Con esta app, tienes descuentos y ayudas a Pymes y startups

Probablemente todos los fines de semana vas de compras pero, en algunas ocasiones, no sabes a qué nueva tienda ir para adquirir ropa o comer algo nuevo sin gastar mucho dinero.



IMAN es app mexicana propone no sólo ayudarte a encontrar locales donde puedes ahorrar sino a apoyar a los comercios, sobre todo, a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes).



"Originalmente IMAN nació con idea de ayudar a conocer mejor tu ciudad y lo que ofrece, ayudar a encontrar lugares… Lo que quisimos hacer también fue ayudar a negocios locales, a los emprendedores, a las pequeñas empresas y startups para darse a conocer. Es dar algo a cambio al mismo tiempo que ayudas a los consumidores”, explica en entrevista Jorge Montealegre, creador de la aplicación.



Algunos de los negocios que utilizan IMAN son Cinemex y 100% Natural.



¿Cómo funciona IMAN?



Esta aplicación, que está disponible en Google Play y Apple Store, y cubre principalmente la zona centro de México, funciona a través de cupones y explora el geomarketing, es decir, te dice qué tiendas hay en la zona en la que te encuentras.



"Es una cuponera digital que te da beneficios y te va a decir las opciones que hay, no vas a tener qué andar buscando. Por ejemplo, si dices 'voy a ir a Coyoacán', en cuanto estés ahí, la app sonará y te dirá 'tienes estas opciones'. Es ayudar al negocio a captar clientes y a la vez, damos la mejor atención posible a los usuarios de la app", detalla.



Para usarla, sólo debes descargarla en tu teléfono y comenzar a acumular 'magnets', mismos que puedes canjear en sus negocios asociados, asegura Montealegre. En el momento en que instalas el programa, ellos te regalan mil 'magnets'; cada diez 'monedas' de este tipo son un peso.



"Los puedes utilizar desde que instalas la app. Te regalamos mil 'magnets' que puedes canjear en negocios sin promociones ese día para que no te quedes sin aprovechar el beneficio. Por ejemplo, si fui a una pizzería y el dos por uno sólo es los martes y hoy es viernes, pagas un porcentaje de tu cuenta con 'magnets'", explica.



¿Y si quiero que incluyan mi negocio?



Si te interesa que tu local sea localizado fácilmente por los clientes, puedes unirte a IMAN a través de su sitio web. Cuentan con membresías anuales que van desde los 2 mil 500 hasta los 20 mil pesos.



Es importante señalar que todas incluyen asesoría telefónica o vía internet para que impulses tu Pyme, sin importar de que categoría sea.



Hasta el momento, los principales comercios asociados tienen qué ver con comida, bares, renta de lanchas y gotcha.