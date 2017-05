Esta app lleva el control escolar de tus hijos

Hace poco más de tres años, una microempresa conformada por cuatro personas, todos menores de 30 años, desarrollaba un software para el Instituto Simón Bolívar en el Estado de México y en el proceso se percataron de que había constantes quejas tanto del personal administrativo como de los padres de familia por desinformación en grupos de WhatsApp o Facebook, reportes perdidos o notificaciones que no llegaban a tiempo.



“Nosotros vimos que tardaban mucho en llegar las circulares, era monólogos que además se la daban al niño y pues la circular no siempre llegaba. De ahí nació la idea de hacer algo más sencillo, funcional, creamos un prototipo que estuvo un año de prueba en esa misma escuela y funcionó muy bien”, comentó Raúl Orive Herrera, emprendedor mexicano fundador de Aplicación Escolar.



El éxito de la app ha sido tal, que la microempresa es ahora una Pyme conformada por 30 personas. El proyecto requirió una inversión inicial de un millón y medio de pesos. “Al inicio no fue sencillo, especialmente el expandir el servicio a otros colegios, nos enfrentamos a barrera de concepto de cambio, pero ofrecimos pruebas piloto y cuando la escuela entiende cómo funciona y los beneficios en dinero, recursos o mejoras académicas todo cambia”, detalló Orive.



Aplicación Escolar es utilizada en más de 120 colegios particulares y esperan cerrar el año en más de 400 en la Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro y otras ciudades del país. Pero el plan es mucho más ambicioso, afirma el empresario. “En cinco años queremos abarcar el 30 por ciento de las escuelas privadas en el país, que son unas 43 mil 800, es decir, la meta es dar el servicio en al menos 13 mil 500”.



Además del mercado nacional, la app ya ha sido requerida por colegios de otros países en América Latina como Colombia y Ecuador.



Para que un colegio sume el servicio de Aplicación Escolar requiere un pago inicial de 31 mil pesos, luego envía su logo y comienza una prueba piloto. Una vez contratado el servicio, se paga una mensualidad de 6 mil pesos por cada 400 alumnos como mantenimiento.





¿Cómo funciona?



La app está disponible para dispositivos IOS y Android, con el nombre de la escuela, ya que está personalizada para cada colegio, la información a la que se tiene acceso es únicamente del alumno o alumnos (en caso de tener varios hijos en el mismo colegio). Ahí se pueden consultar mensajes de pagos, tareas, circulares, seguimientos académicos y calificaciones con gráficas, sin ver información de otros estudiantes.



El servicio es gratuito para los padres de familia, ya que el cien por ciento del costo es absorbido por la institución educativa.