Esta app de idiomas es 'La Mejor del año 2018' según Google

Google emitió un comunicado en el que enlista diversas aplicaciones como lo mejor del año de acuerdo con su nivel de descargas y calificaciones de usuarios en Play Store.

Según Google, la ‘Mejor app’ del 2018 es Drops, una aplicación para aprender 31 idiomas mediante ilustraciones y micro juegos.

Drops es una aplicación cuyo sistema de aprendizaje consiste e conectar imágenes con palabras y a la que, de acuerdo con su blog oficial, únicamente se le debe invertir 5 minutos al día.

Al inicio, la app pide conectar imágenes y palabras pero conforme se incrementa el nivel de dificultad se debe elegir el orden correcto, decidir si el significado y la palabra están bien empleados en una oración, entre otros aspectos que incrementan el nivel del aprendizaje.

Para lenguas asiáticas incluye una opción de aprender a dibujar en la pantalla símbolos y letras de dichos idiomas.

La compañía también publicó que PUBG MOBILE fue el juego preferido de los usuarios de Google. Se trata de un juego de estrategia que se desarrolla en un campo de batalla que se va reduciendo conforme el juego avanza para hacer más intensa la partida.

También informó que DiDi es la aplicación seleccionada como 'Best Hidden Gem 2018' en los Google Play Best, a tan solo 8 meses de su llegada a México.

El reconocimiento 'Best Hidden Gem 2018' se le otorga a las apps nuevas que tienen una aceptación importante en sus primeros meses.

Google también hizo un Top 5 de las películas más vistas y compradas en Play Store:

1) Black Panther

2) Avengers: Infinity War

3) Thor: Ragnarok

4) Jumanji: Welcome to the Jungle

5) Deadpool 2

Google publicó otros Top 5 sobre las aplicaciones más destacadas del año, que te mostramos a continuación:

Top 5 de libros electrónicos del 2018

-Fire and Fury por Michael Wolff

-The Outsider por Stephen King

-Fear por Bob Woodward

-12 Rules for Life por Jordan B. Peterson

-Girl, Wash Your Face por Rachel Hollis

Top 5 de audiolibros del 2018

-12 Rules for Life por Jordan B. Peterson

-Girl, Wash Your Face por Rachel Hollis

-Fear por Bob Woodward

-Becoming por Michelle Obama

-The Outsider por Stephen King

Los juegos más competitivos

-PUBG MOBILE

-Warhammer Age of Sigmar: Realm War

-Arena of Valor: 5v5 Battle

-Badland Brawl

-Lineage2 Revolution

Los juegos más innovadores

-Gorogoa

-Umiro

-Hero Hunters

-Battlelands Royale

-Life is Strange

Juegos casuales

-The Sims Mobile

-Adventure Llama

-Candy Crush Friends Saga

-Dream Walker

-Faraway 3

Las apps más entretenidas

-VIMAGE - cinemagraph creator & live photo animator

-No.Draw - Colors by Number 2018

-Anchor - Make your own podcast!

-Tik Tok - including musical.ly

-Drum Pads

Las mejores apps para desarrollar alguna habilidad

-Mimo: Learn to Code

-Drops: Learn Korean, Japanese, Chinese language

-Home Workout - No Equipment

-Forest: Stay focused

-Ultimate Guitar

Las apps más útiles para tu rutina

-Rappi

-Tasty

-Asana: organize team projects

-Canva

-Facetune