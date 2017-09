Es imposible bloquear a Mark Zuckerberg en Facebook

Si pensabas que no puedes bloquear a Mark Zuckerberg por tratarse de su propia red social, estás equivocado. La razón tiene que ver con un error de sistema más que con una cuestión de preferencia.



A principios de 2017, según lo informó el diario británico The Telegraph, un portavoz de Facebook dijo que la razón de no poder bloquear a Zuckerberg ni a su esposa Priscilla Chan es la de evitar una campaña viral contra ellos, provocada por su propia red social.



Pasa de la siguiente manera: en ocasiones poco comunes, cuando una persona es bloqueada varias veces, Facebook genera una campaña viral para que muchas personas hagan lo mismo en contra de ese individuo, según el portavoz de la red social.



Por ello, Facebook decidió cubrir a Zuckerberg y a Chan; sin embargo, si aún quieres bloquear algún miembro de esta familia, el perfil de su perro Beast está disponible.



De tan solo 33 años, Zuckerberg es uno de los empresarios más influyentes de todo el mundo. Su fortuna, de acuerdo con Bloomberg, alcanza los 72.5 mil millones de dólares. Además, su perfil de Facebook cuenta más de 95 millones de amigos.

