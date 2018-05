En unos meses, el transporte futurista de Musk dará sus primeros viajes... gratis

En unos meses, algunos podrían cumplir el sueño de viajar a más de mil kilómetros por hora.

El multimillonario Elon Musk reveló este fin de semana que faltan unos meses para que el Hyperloop, el sistema de transporte de alta velocidad desarrollado por sus empresas SpaceX y Tesla, ofrezca sus primeros viajes, debido a que ya está casi listo el primer túnel por el que pasará este transporte.

“¡El primer túnel de Boring Company está casi terminado! A la espera de las aprobaciones reglamentarias finales, ofreceremos viajes gratuitos al público en unos pocos meses”, señaló el empresario en una publicación en Facebook.

El 12 de agosto de 2013, Elon Musk publicó un libro sobre el Hyperloop, su concepto de transporte de alta velocidad, en el que los pasajeros a bordo de cápsulas viajan a través de tubos. Esto, como una forma de conectar de forma eficiente a dos ciudades.

"El Hyperloop es, en mi opinión, la solución correcta para el caso específico de ciudades con mucho tráfico que están a menos de mil 500 km de separación. Alrededor de ese punto de inflexión, sospecho que el viaje aéreo supersónico terminaría siendo más rápido y más barato", señaló.

Musk ha organizado dos competencias en las que invita a estudiantes a diseñar y presentar sus propuestas de cápsulas.

En 2015 se lanzó la primera competencia Hyperloop Pod y en enero de 2016, los diferentes equipos de Estados Unidos y otros países se reunieron para mostrar sus diseños. Los mejores avanzaron a la siguiente fase y pasaron todo ese año construyendo sus cápsulas, para que en enero de 2017 las pusieran en un tubo de prueba.

En agosto de 2017 se llevó a cabo una segunda competencia y una de las cápsulas alcanzó los 335 kilómetros por hora.

Sin embargo, SpaceX no es la única compañía que se está dedicando a desarrollar este transporte futurista. Virgin Hyperloop One, la compañía de Richard Branson, está desarrollando su propia versión del hyperloop que viajará a una velocidad de mil 220 kilómetros por hora, aunque aún no hay fecha para que éste comience a funcionar.