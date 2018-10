Las 10 canciones más escuchadas en la historia de Spotify

Spotify cumple 10 años este miércoles y presentó los rankings históricos de su plataforma en dicho periodo.

En el mes de lanzamiento, la canción más escuchada fue ‘Viva la vida’ de Coldplay, el artista con más streams fue Lady Gaga y ‘Viva la Vida or Death and all his Friends’ fue el álbum más escuchado, de Coldplay.

La firma indicó que desde su lanzamiento en 2008 la canción más escuchada es ‘Shape Of You’ del cantante Ed Sheeran. Drake con ‘One Dance’ y ‘Closer’ de The Chainsmokers, le siguen en el ranking.

En cuanto a los artistas más escuchados, Drake, el cantante de rap y hip-hop estadounidense, se posiciona en el primer lugar como el cantante con más streams en la historia de la plataforma. El ranking completo a continuación:

Los artistas más escuchados

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

Por año, las canciones más escuchadas son:

2008: The Killers – “Human”

2009: The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling”

2010: Eminem, Rihanna – “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye – “Somebody That I Used To Know” (feat. Kimbra)

2013: Macklemore & Ryan Lewis – “Can't Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – “Happy” – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

2016: Drake – “One Dance”

2017: Ed Sheeran – “Shape of You”

Spotify lanzó una lista llamada Decade of Discovery para celebrar sus 10 años, que te compartimos a continuación.

Más de 16 millones de años en streaming

Mediante un comunicado Spotify señaló que desde octubre de 2008 se han reproducido 16 millones 858 mil 80 años en streaming.

Actualmente hay 40 millones de canciones disponibles en la plataforma y más de 3 mil millones de Listas de Reproducción creadas tanto por expertos de la firma y como por usuarios.