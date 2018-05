Así es como Elon Musk se 'burla' de inversionistas que no apuestan por Tesla

El miércoles pasado, Elon Musk llevó a cabo una conferencia telefónica sobre los resultados de Tesla, que estuvo muy lejos de ser ordinaria. En pocas palabras, Musk criticó a los analistas por hacer preguntas "aburridas" sobre las necesidades de capital del fabricante de automóviles.

El desempeño de Musk estuvo a ratos bordeando la arrogancia y no les cayó bien a los inversionistas, que tienen preocupaciones perfectamente racionales sobre el gasto de efectivo de la compañía. Entonces, si bien es fácil desesperarse por la obsesión con la monotonía en estas reuniones, la meticulosidad financiera de los analistas es crucial, especialmente con visionarios como Musk.

Nadie fue expulsado de la conferencia (a diferencia de lo que le sucedió a un desafortunado analista de Macquarie el 2016), ni tampoco ningún micrófono detectó lo que los analistas realmente piensan sobre el ejecutivo (que fue lo que le ocurrió el año pasado a Evan Spiegel, de Snap). Y, al menos, Musk no recurrió a recordarles a los analistas que él es mucho más rico que ellos (como Jamie Dimon, CEO de JPMorgan).

Pero de cualquier forma, la conferencia de Tesla fue desafortunada. No envidio a Musk por tener que informar a los analistas cuatro veces al año, pero tampoco me otorgaron recientemente una remuneración de 2 mil 600 millones de dólares. De hecho, el mayor error de Musk probablemente fue hablar demasiado. Si realmente no puede soportar hablar sobre las finanzas de Tesla, debió dejarle la tarea al director de finanzas, Deepak Ahuja.

El asunto no acabó ahí, el pasado 4 de mayo, Elon Musk se convirtió en el blanco de bromas en las conferencias telefónicas sobre resultados financieros de otras compañías.

Después que el máximo ejecutivo de Tesla desestimara a los analistas y calificara sus preguntas de secas, aburridas y tontas, Tal Liani de Bank of America Merrill Lynch causó risa por la forma en que estableció una pregunta al CEO de Arista Networks, Jayshree Ullal.

"Hola, Jayshree. Haré una pregunta y me gritarás como en la conferencia telefónica de Tesla y me haré famoso después de eso", dijo el analista el jueves pasado en la conferencia telefónica de resultados del primer trimestre de la compañía de redes en la nube. "No puedo esperar para escuchar la pregunta", respondió Ullal.

El analista de Credit Suisse Robert Moskow también intentó hacer de cómico hacia el final de la teleconferencia de Pinnacle Foods: "Creo que mi comentario es que esto es mucho más aburrido que la teleconferencia de resultados de Tesla, pero sin duda con mejores resultados, supongo", dijo.

"Sus preguntas no son aburridas", dijo el CEO de Pinnacle Mark Clouse. Moskow respondió: "Bueno, todavía no ha escuchado la pregunta".

El CEO de TransAct Technologies, Bart Shuldman, también se divirtió un poco:"No sé si la gente decidió no hacer preguntas porque pensaban que se trataba de una conferencia telefónica de Tesla, pero lamento que no haya más preguntas", dijo. "Me gustaría agradecer a todos por acompañarnos en la conferencia de esta tarde".

Elon Musk compra más acciones de Tesla

Este lunes, el máximo ejecutivo compró acciones valuadas en 9 mil 85 millones este lunes, su compra más grande desde marzo de 2017, según documentos regulatorios.

Musk, de 46 años, ya era el mayor accionista de Tesla, con una participación cercana al 20 por ciento.

La compra se produce solo unos días después de que Musk se burlara de los inversionistas que apostaban contra Tesla en una serie de tuits sobre su combativa teleconferencia de resultados financieros la semana pasada. "La gran magnitud de la carnicería de apuestas en contra superará lo imaginable", escribió Musk en uno de sus mensajes el viernes. "Si tienes posiciones cortas, sugiero caminar tranquilamente de puntillas hacia la salida..."