El truco para leer los mensajes borrados de WhatsApp

Si creías que la opción de borrar los mensajes enviados en WhatsApp te había salvado la vida, te tenemos una noticia: aún pueden leer lo que mandaste.



Apenas a finales de octubre, WhatsApp lanzó la opción de borrar los mensajes enviados a chats privados y grupos, que te da siete minutos para eliminar el mensaje y que los receptores no lo puedan leer.



Sin embargo, hay una opción para descubrir qué decían esos mensajes. Y todo comienza con las alertas.



Resulta que cada que te envían un mensaje, la aplicación lanza una alerta de lo que te mandaron (excepto cuando estás justo en la conversación en cuestión). Pues esa alerta deja una 'huella' en el sistema que se puede recuperar.



Esta opción sólo está disponible para equipos con sistema operativo a partir de Android 7.



¿Cómo funciona? Se trata de ingresar al registro de las notificaciones, que se puede lograr con la app Notification History, que es un acceso directo a ese registro. También puedes ingresar sin app si cuentas con un equipo son Android puro.



Una vez ahí sólo tienes que buscar las notificaciones de WhatsApp y el mensaje te aparecerá en una línea que dice "android.text".



Sin embargo, esta opción tiene algunas limitaciones: una, no puedes recuperar alertas de mensajes después de haber reiniciado el teléfono; otra, sólo podrás ver unos 100 caracteres (lo que cabe en la alerta); sólo recupera texto, no se pueden recuperar ni imágenes ni otros recursos multimedia; y una más, sólo se pueden recuperar los mensajes con los que se haya interactuado o que ya hayas quitado la notificación.



1