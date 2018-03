El S9+ te costará hasta 6 mil pesos menos con otro smartphone a cambio

El Samsung Galaxy S9 o S9+ te podría costar hasta 6 mil pesos menos si llevas un Galaxy de una versión anterior o un dispositivo de un sistema operativo distinto, siempre y cuando se encuentren en buen estado.

La firma coreana presentó el programa ‘Cambia tu Smartphone’ mediante el cual los usuarios entregan un modelo Galaxy o ‘de otro sistema operativo’ y obtienen un Galaxy nuevo.

El programa estará disponible hasta el 13 de mayo de 2018, en Samsung.com/mx, en el Centro de Servicio Samsung Polanco ubicado en Mariano Escobedo 476, Samsung Experience Store ubicada en la planta baja del Centro Comercial Santa Fe y en los Centros de Atención a Clientes Telcel a nivel nacional.

Los modelos Galaxy S6, S6 edge y Galaxy Note 5, serán acreedores a un reembolso de 3 mil pesos. Por otra parte, los Samsung Galaxy S7 y S7 edge, serán validos por 5 mil. Los smartphones con otro sistema operativo, en este caso iPhones, como lo confirmó Samsung en una aclaración solicitada por El Financiero, serán acreedores a 6 mil pesos. El valor reembolsado al usuario estará sujeto a la aprobación de un experto de Samsung que revisará y evaluará los teléfonos.

La empresa no especificó a partir de qué modelo de iPhone se hará el descuento, únicamente señalaron que debe ser un 'modelo reciente' y que será el evaluador quien determine si entra o no en el programa.

Para poder recibir el reembolso, el dispositivo deberá cumplir con los siguientes requisitos: Pantalla intacta (sin rayones ni estar estrellada); prender y apagar correctamente; la batería deberá cargar sin problemas; no debe tener reporte de robo o extravío; realizar llamadas sin problemas; estar reiniciado a la configuración de fábrica; no tener vigente un plan de postpago; no contener datos ni información personal.

El reembolso se aplicará al momento de hacer la compra del S9 o S9+.