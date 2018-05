Este 'policía' no perdonará ninguna infracción

Es un semáforo, pero también funciona como una cámara de video y regula el tránsito, es el robot que hace varias de las funciones de un policía en la República del Congo.

Con su uniforme, gafas y sombrero, el Robot Roulage Intelligent, es una invención cien por ciento congoleña, ideada por Thérèse Izay Kirongozi, de la Asociación Congoleña de Mujeres Ingenieras, con sede en la capital, Kinshasa.

Con una inversión de alrededor de 12 mil dólares, en 2013 Thérèse construyó el primer prototipo del robot, que pronto alcanzó cierta notoriedad y atrajo el interés de varios inversores. En poco tiempo fundó una empresa que lleva el mismo nombre que su invención y que emplea a unos 20 jóvenes ingenieros congoleños.

Por lo que la patente y la producción son completamente congolesas.

"El robot tiene varias funciones. Hace de semáforo, de cámara de video y de regulador de la velocidad”, explica Patrick Minegwata Mutima, uno de los ingenieros encargados del mantenimiento de la maquinaria.

“Realiza unos tres mil 600 movimientos por día, regulando el tránsito y registrando cualquier infracción. Está alimentado por paneles solares" que alimentan sus baterías, añade.

"Inicialmente tuvimos problemas porque la carga no era lo suficientemente potente. Pero ahora, después de haber colocado un panel en el este y otro en el oeste, el robot tiene carga suficiente desde el amanecer hasta el anochecer", señala.

Actualmente hay 12 ejemplares en todo el país, y el primero en instalarse, en enero de este año, se encuentra en la ciudad de Goma y la gente está enamorada de él.

Impresiona a todos los que pasan frente a él, ya sea en vehículos motorizados o en bicicleta.

La ciudad de Goma, en la provincia oriental de Kivu del Norte, ve en el Robot Roulage Intelligent a su héroe. Todavía hoy, meses después de que lo instalasen, el robot logra encandilar a todos los que pasan cerca de él.

En la concurrida rotonda Instigo, también conocida como rond-point Airtel por el edificio de la multinacional india de telecomunicaciones que se encuentra en la misma intersección, este robot made in Congo conquista a cualquiera.

"El robot hace su trabajo realmente bien. Regula perfectamente el tránsito. Antes de que lo instalasen, esta intersección era un lugar donde había muchos accidentes que involucraban tanto a automóviles como a motocicletas”, dice con entusiasmo Providence Nzuzi, quien trabaja como conductor de mototaxi.

“Hoy en día, en cambio, ya no hay problemas. Estamos todos más seguros con él, que nos vigila todo el día", añade.

Igual de entusiasta se muestra John Kyala, conductor de minibuses: "Antes de que instalasen el robot, vi morir o resultar gravemente herida a mucha gente. Los semáforos o la intervención policial no eran suficientes para la seguridad vial.

“Evitaba tanto como fuera posible pasar por aquí, mientras que hoy lo hago con placer docenas de veces, no percibo ningún tipo de peligro", dice.

Quienes más le temen al robot son los motociclistas: tanto es así que apenas se acercan a él se ponen el casco, una costumbre no muy común en el país. Luego, una vez se alejan y ya no hay peligro de infracción, se quitan la protección y vuelven a conducir con el cabello al aire.

"Los policías odian al robot. ¿Por qué? Fácil: primero podían inventarse todas las multas que querían y pedir sobornos hasta los mil francos (60 centavos de dólar)”, señala Daniel Lunzaisa, un vendedor ambulante de recargas telefónicas.

“Ahora, con el hecho de que todo está grabado en video por el robot, son más cautelosos. Se ponen a algunos metros de distancia de la rotonda y tratan de recuperar el dinero perdido. A veces alguien roba las baterías del robot, y no me sorprendería que los ladrones fuesen los propios policías".

El robot fue donado a la ciudad de Goma por Vanny Bisweka, filántropo e importante empresario local.

En la base del robot hay una placa con el siguiente texto: "Esta obra, el Robot Roulage Intelligent, puesta a disposición de la población de Goma, simboliza nuestro patriotismo y es una invitación a la pasión por el trabajo destinado al desarrollo de la provincia de Kivu del Norte. Vanny Bisweka, donante".

"¿No es precioso?", pregunta retóricamente Caleb Mapendano, conductor de camión, esperando a que el robot distribuya el tránsito y continúa: "este invento, completamente congoleño es un motivo de gran orgullo para nosotros. Realmente me divierte mucho verlo: impasible, dicta la ley y todos lo respetamos”.

“Antes de él, cuando tenía que cruzar esta intersección, me hacía la señal de la cruz con la esperanza de que no me pasase nada. Ahora, en cambio, voy tranquilo. Mira, se puso verde. Tengo que irme, no quiero que el Robot Roulage Intelligent me ponga una multa por entorpecer el tránsito", indicó.