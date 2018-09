El reto a vencer entre el mundo análogo y el digital

María Teresa Arnal Directora de Google México

Muchas cosas cambian en 20 años. La manera en la que nos comunicamos, en la que nos transportamos, socializamos, trabajamos y en la que entendemos el mundo.

Hace dos décadas Larry Page y Sergey Brin decidieron cambiar la manera en la que se aprende y se busca información poniendo a un clic de distancia la oportunidad de acceder al conocimiento. Hoy, a partir del nacimiento de Google Search, la compañía está presente en 160 ciudades en más de 60 países y da empleo a más de 80 mil personas.

El próximo 27 de septiembre celebraremos los 20 años del buscador y cómo la experiencia de ofrecer información a los usuarios se ha transformado en el tiempo. Esta celebración me ha invitado a reflexionar sobre lo que significa mantenerse vigente en un mundo digital tan cambiante. También a cuestionarme sobre la gran brecha que aún existe en Internet, entre los que no pueden esperar para la siguiente innovación que les permita crecer a través de la tecnología, y aquellos que se sienten abrumados por ella y, por lo tanto, se alejan de las oportunidades que les puede ofrecer.

Hoy en día no se trata acerca de diferenciar los negocios análogos de los digitales -podrías estar leyendo esto en una versión impresa o digital del diario- sino de encontrar el equilibrio, el balance perfecto para obtener lo mejor de ambos mundos. Porque si algo me ha enseñado esta celebración es que para ser exitoso es indispensable mantenerse actualizado y buscar maneras distintas, innovadoras, para seguir avanzando.

Algo que no ha cambiado en el mundo de los negocios es la necesidad de darse a conocer, de presentar sus servicios, sus productos y aquellas características que los hacen diferentes para conseguir nuevos clientes. La necesidad no ha cambiado, pero el comportamiento de esos posibles clientes sí lo ha hecho. La mayoría de ellos tienen un móvil en el bolsillo que les sirve de puerta de acceso a esta información. Desde Google, cada mes, la plataforma de búsqueda ayuda a empujar 100 mil millones de visitas a distintos sitios de negocios en el mundo, creando así más de tres mil millones de conexiones directas, como llamadas, reservaciones en línea o visitas a los locales.

¿Cuál es el problema que hemos descubierto? El miedo que las pequeñas y medianas empresas le tienen a la tecnología. El Internet puede resultar intimidante, pero lo es sobre todo por la falsa creencia de que es algo muy complicado, imposible de utilizar para las generaciones que no caen dentro del término millennial. Esta forma de pensar se ha convertido en un bloqueo para permitir que los negocios locales lleguen a su máximo potencial, un tema que le pone trabas a que la misma economía progrese. En México las pequeñas y medianas empresas son el principal impulsor de la economía local, en el país hay más de 4 millones de estas empresas, las cuales generan el 72 por ciento de los empleos y el 52 por ciento del producto interno bruto. Su importancia no está en duda. No obstante, sólo en 27.7 por ciento de estos negocios utiliza herramientas en línea y apenas el 46 por ciento tiene un sitio web.

De acuerdo con el estudio de Impacto Económico de Google México, comisionado a Deloitte por Google, tan sólo en 2015 los negocios que utilizaron las soluciones de Google proporcionaron entre 7 mil y 24 mil millones de pesos en actividad económica en México. Para hacer que este impulso económico en el país no se detenga, lanzamos este mes una nueva opción llamada Campañas Inteligentes, dedicada a los negocios pequeños en la que de manera muy sencilla los creadores solamente deben indicar cuál es su objetivo -llamadas, visitas a su local o que ingresen a su sitio - y cuál es su presupuesto. La inteligencia artificial detrás de estas campañas hará todo lo demás, de manera que los negocios lleguen a sus metas, sin necesidad de saber nada sobre anuncios.

Para todos aquellos que se sienten intimidados por la tecnología y el marketing digital, el futuro ha llegado hoy. Las computadoras realizan un trabajo difícil para permitir que cualquier persona pueda aprovechar la Web para hacer crecer sus negocios. Como decía al principio, muchas cosas han cambiado en 20 años. Sin embargo, muchas también se han quedado igual, y entre ellas están estos valiosos negocios locales. Es justo a ellos a quienes les pregunto ahora, ¿realmente están aprovechando todas las oportunidades para crecer?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta colaboración y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.