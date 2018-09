El próximo año, la mitad de las llamadas a celulares en EU serán fraudes

Si has sido víctima de una extorsión telefónica o has visto miles de denuncias en redes sociales sobre este delito, ¡prepárate! Esto se pondrá peor y no será en 5 o 10 años, sino tan pronto como en 2019.

De acuerdo con First Orion, empresa de servicios de identificación y bloqueo de llamadas, las comunicaciones fraudulentas a dispositivos móviles representaban 3.7 por ciento del total en 2017 en Estados Unidos, pero se estima que para 2018, el porcentaje de este tipo de comunicaciones pudo haber crecido a 29.2 por ciento.

Y para 2019, se proyecta que las llamadas telefónicas fraudulentas representen el 44.6 por ciento del total, de acuerdo con el Informe de tendencias y proyecciones de llamadas de estafa 2018, elaborado por primera vez por la empresa.

La compañía analizó cuidadosamente más de 50 mil millones de llamadas realizadas a clientes de Estados Unidos en los últimos 18 meses

Los fraudes telefónicos se han convertido en un jugoso negocio y es que una de las tácticas que utilizan los delincuentes es la llamada suplantación de vencindario, que consiste en disfrazar su número por uno local.

Según la compañía, es más probable que un usuario conteste una llamada si el número que aparece en pantalla es local.

"Esta táctica no solo es perjudicial para la persona a la que se llama, sino que el número de teléfono del usuario es utilizado para realizar otra llamada fraudulenta. El propietario de este número no tiene conocimiento de que se realizó una llamada desde su número, lo que genera frustración y confusión entre las víctimas", agregó.