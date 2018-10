El jefe de esta granja es un algoritmo

Cada mañana, cuando se pone a trabajar en Bowery Farming Inc., Katie Morich se pone un uniforme limpio y una redecilla y se limpia las manos con desinfectante.

Luego consulta en un monitor todas las tareas que debe realizar ese día. El autor de la lista de tareas no es humano; es un programa que utiliza una gran cantidad de datos recopilados en la granja bajo techo para tomar decisiones importantes: cuánto regar cada planta, la intensidad de la luz requerida, cuándo cosechar, etc. En resumen, Morich y sus compañeros agricultores humanos hacen lo que la computadora les dice que hagan.

A Morich, de 25 años, no le importa recibir órdenes de una computadora. “Supongo que le reporto al Sistema Operativo Bowery”, se ríe, refiriéndose al software que su empleador desarrolló para ejecutar la llamada granja vertical en un parque industrial de Nueva Jersey.

Bowery dice que las máquinas están aprendiendo constantemente cómo cultivar de manera más efectiva y que son más que un equivalente a la intuición de un granjero experimentado. “Realmente no tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos”, dice Morich, quien es la protagonista del más reciente episodio de la serie de minidocumentales Next Jobs de Bloomberg, que describe profesiones que no existían hace una generación.

Bowery es parte de una industria emergente que promete aportar nuevas eficiencias a la milenaria ciencia de la agricultura, centrándose por ahora en cultivos como la lechuga y la col rizada. La startup, con sede en Nueva York y respaldada por los principales inversores de Silicon Valley, incluida la división de riesgo de Alphabet Inc., señala que la automatización, el ahorro de espacio, los cultivos apilados verticalmente y una temporada de crecimiento durante todo el año hacen que sus operaciones sean 100 veces más productivas por pie cuadrado que las granjas tradicionales.

Morich y Bowery se negaron a revelar su salario, pero la compañía dice que gana más que los ingresos anuales promedio de 23 mil 380 dólares de un trabajador agrícola estadounidense tradicional. Así es como los economistas esperan que la tecnología ayude a la economía: aumentando la productividad de los trabajadores y subiendo sus salarios con el tiempo.

También vale la pena señalar que el trabajo de Morich es mucho más seguro y menos extenuante que atender la superficie de cultivo de una granja convencional.

Por supuesto, la inteligencia artificial también tiene el potencial de matar empleos, y el papel de Morich, aunque nuevo, no es inmune. Bowery aún no ha descubierto cómo automatizar todo lo que se necesita hacer en la granja, pero desde Morich fue contratada hace menos de dos años, la compañía ha progresado: procesos como la siembra, una vez hecho a mano, se han completado por las máquinas. la granjera dice que no se preocupa por la seguridad laboral, pero el economista Erik Brynjolfsson es más escéptico.

“Si una tarea no se basa en la creatividad humana u otras fortalezas humanas como las habilidades interpersonales, entonces es un candidato para la automatización”, dice Brynjolfsson, profesor de la Escuela de Administración Sloan del MIT y coautor de “La segunda era de la máquina: Trabajo, progreso y prosperidad en una época de tecnologías brillantes”.

“Esto podría ser rentable en el corto y mediano plazo”, dice, pero a medida que los robots se vuelven más móviles y diestros, “no contaría con tener un trabajo así en 10 o 15 años”.

Ni tampoco el resto de nosotros. Las máquinas y el software automatizado pueden desplazar a 75 millones de trabajadores para 2022, anticipó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en un informe publicado el mes pasado. “La tecnología siempre ha estado destruyendo empleos, y siempre ha estado creando empleos”, dice Brynjolfsson. “La respuesta no es congelar ningún conjunto particular de trabajos o habilidades. Es para ser flexible y estar listo para los nuevos trabajos, muchos de los cuales aún no se han inventado”.

Morich, por ejemplo, no se queda quieta: en mayo, fue promovida para liderar un equipo de agricultores, lo que la dejó enfrentando todo un nuevo conjunto de desafíos nuevos. Ella ha estado trabajando largas horas antes de la apertura de la segunda instalación de Bowery. Una vez que las cosas se calmen, planea leer “Managing For Dummies”.