El hombre que le vendió muebles a Steve Jobs dirigirá Ford

(Bloomberg) Alguna vez, Jim Hackett le vendió muebles de oficina a Steve Jobs, el cofundador de Apple. También contrató como entrenador de fútbol americano de la Universidad de Michigan a Jim Harbaugh, que venía de hacer un gran trabajo con los 49ers de San Francisco. No fueron tareas sencillas.



Ahora, él debe convencer a los inversores y compradores de autos que Ford Motor tiene una mejor idea para los vehículos que se manejan solos que los 'sabelotodo' de Silicon Valley. Pero también necesita evitar las posibles críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El lunes, Hackett sustituyó a Mark Fields en el cargo de presidente ejecutivo de la automotriz de 114 años de historia, que está luchando contra un declive de las ganancias y un desempeño decepcionante de las acciones.



Aunque pasó la mayor parte de su carrera al frente de un fabricante de muebles, Hackett, de 62 años, se ganó la reputación de ejecutivo visionario a gusto en el mundo de la alta tecnología y también dispuesto a llevar el bisturí a la fuerza de trabajo.



En sus 20 años como líder de Steelcase, Hackett eliminó 12 mil puestos de trabajo e hizo que la empresa pasara de la mera fabricación de muebles a cambiar el aspecto del mundo del trabajo.



Él enfrenta grandes desafíos en su intento por renovar una empresa de alto perfil como Ford tal como hizo en Steelcase.



Uno de esos retos podría provenir de la Casa Blanca. Si Hackett eliminara empleos en Ford, se expondría a sufrir la ira de Trump, sentida con tanto dolor por su predecesor cuando decidió trasladar la producción de autos pequeños a México.



Consultado por cómo utilizaba producción al sur de la frontera con Steelcase, Hackett minimizó esa perspectiva.



“Somos una empresa global y queremos ser dueños de nuestra estrategia en lo que atañe a dónde actuamos”, dijo Hackett en respuesta a la pregunta de un periodista sobre las quejas de Trump porque Ford fabrica autos en México. “Fabricaremos productos en todo el mundo. Tenemos que hacerlo”.



BAJO PRESIÓN



Este mes, Fields fue presionado por la junta de Ford antes de una reunión anual de accionistas en la cual los inversores destrozaron a la administración por el mal desempeño del precio de las acciones.



Las acciones de Ford cayeron 37 por ciento en los casi tres años de Fields al timón. La automotriz anunció un programa de compras de participaciones mayoritarias de trabajadores asalariados la semana pasada para mostrar que estaba tratando de bajar costos y transferir experiencia a la tecnología.



Desde marzo de 2016, Hackett dirige Ford Smart Mobility, una filial que coordina las incursiones de Ford en autos robóticos y viajes compartidos.



Él dijo que su experiencia como presidente ejecutivo de Steelcase y su rol provisorio de director deportivo de la Universidad de Michigan eran análogos a su nueva situación en Ford.



“Si se analiza el caso de Steelcase, yo asumí cuando se fue abruptamente su presidente ejecutivo”, dijo Hackett en una entrevista.



“Las tres tareas son parecidas en que hay que intervenir y hacer lo que uno tiene que hacer”.



Lo que Hackett tuvo que hacer en Steelcase fue cortar miles de puestos de trabajo, incluso tuvo que despedir al padrino de su boda, según Automotive News. También cerró cerca de la mitad de las instalaciones de la compañía y trasladó algunos trabajos a México.



1 'HACKET HUGGS'

Pero fue su contacto con personas de la industria tecnología lo que atrapó la atención de Bill Ford.



Cuando Hackett estuvo en la junta directiva del fabricante de automóviles desde 2013 hasta 2016, Bill Ford los llevó a una excursión al área de la Bahía de San Francisco.



"Nos reunimos con varios de los líderes en Silicon Valley y cada uno de ellos se acercó a Jim y le dio un abrazo", recordó Bill Ford el lunes.



"La cultura de Silicon Valley es muy, muy diferente ciertamente comparada con la industria del medio oeste. Ver no sólo navegar tan bien a Jim, sino que también que se mantuviera en tan alta consideración, hizo una impresión en mí", añadió.



Hackett recordó también causar una buena impresión en el famoso y temperamental Jobs.



Cuando Steelcase invirtió en la firma de diseño IDEO en 1996, Jobs bromeó con un amigo mutuo y dijo que el competidor Herman Miller era la mejor opción para muebles de oficina. Lo cual llevó a Hackett a vender personalmente a Jobs por los beneficios ofrecidos en los productos de Steelcase.



Pronto, las oficinas de Apple estaban llenas de muebles Steelcase.



Hackett es el tipo adecuado de CEO, tanto para tomar decisiones cotidianas como para vincularlas al futuro, dijo David Kelley, fundador de IDEO, quien presentó a Hackett a Jobs y a otros líderes de Silicon Valley, incluyendo a Scott Cook, de Inuit.



"No creo que puedas nombrar a alguien en Silicon Valley con el que no haya estado, él estuvo aquí todo el tiempo", dijo Kelley, quien continuó consultando con Hackett mientras manejaba Ford Smart Mobility.

Él no es sólo un tipo de persona loca puramente visionaria, es un CEO real

Una de las ideas que tuvo Hackett en los primeros días en Steelcase - posiblemente la primera solicitud para reservar salas de conferencias electrónicamente - aún es vendida como un producto en Steelcase, dijo Jim Keane, que sucedió a Hackett como CEO de Steelcase después de trabajar bajo su mando por 17 años.



Hackett acuñó la frase "Nuestros espacios en lugar de mi espacio", la cual se usaba en Steelcase para describir el cambio de cubículos a un entorno de espacio abierto.



LAZOS FAMILIARES



Otra similitud entre Ford y Steelcase es el papel de la familia en el Consejo de Administración de ambas compañías. En Steelcase, los descendientes de las familias fundadoras aún tienen representantes en el Consejo y controlan la mayoría de los derechos de voto.



En Ford, la familia fundadora mantiene el 40 por ciento del control de voto de los accionistas a través de una clase especial de acción. Dos miembros de la familia son directores.



"En realidad, no puede haber más accionistas comprometidos porque estas personas ponen la mayor parte de su patrimonio neto en el negocio", dijo Hackett de la participación de la familia en ambos consejos.



"Sus intereses están tan alineados con todos los demás. Así que me encanta", dijo.



Nacido en Columbus, Ohio, Hackett se graduó de la Universidad de Michigan en 1977, con un título en Finanzas, donde también jugó de centro en el equipo de futbol americano.



Hackett dijo que una de las personas a las que les contó sobre su nuevo empleo en Ford el domingo fue Harbaugh, el entrenador que contrató para la Universidad de Michigan.



Hackett fue nombrado director deportivo provisional y transformó un ambiente “increíblemente tóxico” en la universidad, según John U. Bacon, que escribió cuatro libros sobre el futbol americano de Michigan.



Pronto quedó claro, según Bacon, que “había adultos a cargo”.



