El fundador de Wikipedia va contra las ‘fake news’

En 2001, Jimmy Wales lanzó Wikipedia con las palabras ‘Hello, world!’; ahora tiene un nuevo proyecto.

Bajo el principio de hacer que la comunidad genere y verifique el contenido, Wales lanzó WikiTribune, plataforma que pretende ser un servicio de noticias, verificadas y neutrales, en el que colaboren periodistas y profesionales con usuarios de internet.

“WikiTribune es un esfuerzo por construir una comunidad estilo ‘Wiki’, trabajando juntos con periodistas profesionales para verificar el contenido de internet”, dijo Wales en entrevista.

“Queremos que sea una plataforma de la gente para la gente, donde las personas reporten los acontecimientos que sucedan en su localidad”, añadió el creador de Wikipedia..

Wales considera que las noticias en internet actualmente han sido quebrantadas debido al modelo de negocio basado en anunciantes. Cree que algunos medios han dado prioridad a un titular espectacular que genere muchos clics, pese a que la información no siempre esté completamente verificada y ante el riesgo de que no sea verdadera.

“Obviamente hay grandes periodistas allá afuera trabajando, pero es difícil porque la presión del negocio está basada en ver quién genera más clics, y ya no en quién dice la verdad”, dijo Wales.

En WikiTribune, la comunidad de colaboradores examinará los hechos, ayudará a garantizar un lenguaje neutral y contribuirá a que en las notas se incluyan las transcripciones de las entrevistas hechas por la persona a cargo del artículo. Todas las noticias serán de acceso libre y gratuito.

Al no tener anunciantes, WikiTribune invitará a los lectores a patrocinar la plataforma con donaciones.

“Lo que estamos haciendo ahora es pedirle a la gente que nos apoye. ¿Obtendremos suficiente dinero? No lo sé aún, queremos primero lanzar la plataforma y acaparar la atención de todos en la idea de que no estamos buscando clics, estamos buscando generar algo que cuando lo leas digas ‘eso es diferente, no lo he leído en ningún otro lugar’”, señaló.

Para ser colaborador de WikiTribune requerirás ‘loguearte’ de forma gratuita, pero “si haces un desastre”, indicó Wales, entonces tu contenido no será aprobado y podrían vetarte.

“Wikipedia sigue muy, muy abierto, la gente puede incluso manipular el contenido, pueden intentarlo, pero si es erróneo no durará por mucho tiempo. Notamos que esa plataforma abierta alentaba a la gente también a escribir contenido bien intencionado, la mayoría de la gente tiene buenas intenciones al subir contenido útil y de ayuda para el usuario”, consideró.

Wales asegura que todo el mundo está expuesto a la desinformación y a las ‘fake news’. En el caso de México indicó que los esfuerzos estarán puestos en generar información neutral que no beneficie o perjudique a una u otra corriente, por los riesgos que la propagación de dicho contenido.

“El ejemplo es la forma en la que Donald Trump fue elegido presidente de EU, con un discurso antimexicanos y usando muchos estereotipos e ideas falsas, y en cada país existen ese tipo de problemas”, dijo.

Indicó que pretenden ser solo una pequeña pieza de un rompecabezas para defender la verdad, además de generar consciencia de no creer en todo lo que se ve en las redes sociales.

Actualmente existe una versión piloto en inglés de WikiTribune. Para lanzar la plataforma en español, Wales arrancó una campaña de crowdfunding esta semana. Estima que la versión en español estará lista entre octubre y noviembre de este año y pretende impactar a 430 millones de hispanohablantes.