Facebook hace temblar al fantasma de Snapchat 

El crecimiento de Snapchat ha vuelto a quedar por debajo de las estimaciones, alimentando los temores de que la competencia agresiva de Facebook está socavando el potencial de la joven red social pocos meses después de su oferta pública inicial.



La empresa con sede en Los Ángeles dijo que los usuarios activos diarios ascendieron a 173 millones en el segundo trimestre, en comparación con 166 millones en el periodo anterior. Los analistas encuestados por Bloomberg habían previsto 175 millones, en promedio. Los ingresos también decepcionaron, y las acciones cayeron.



Desde su debut en la bolsa en marzo, el creador de la aplicación móvil Snapchat para enviar fotos y videos que desaparecen ha dicho que su aplicación se volvería más popular a medida que la compañía innova y añade funciones.



En el segundo trimestre, Snap añadió una función de mapas para que los usuarios vean dónde están sus amigos, así como una sección de búsqueda. Sin embargo, su rival Facebook ha copiado con éxito algunas de las funciones clave de Snap en sus principales propiedades de redes sociales, atrayendo a usuarios que de lo contrario podrían haber descargado Snapchat, pero que ahora encuentran menos útil la aplicación independiente.



Facebook también está ejerciendo presión en el mercado de publicidad móvil. Snap dijo que los ingresos trimestrales fueron de 181.7 millones de dólares, menos que la estimación promedio de 185.8 millones de dólares de los analistas encuestados por Bloomberg.



Mientras Snap ha estado actualizando sus ofertas para dar a los anunciantes opciones más sofisticadas, la compañía ha estado luchando para demostrar que puede asegurar su posición en un mercado dominado por Facebook y Google Inc. de Alphabet.



"Snap tiene un enorme potencial si puede aprovechar la oportunidad que tiene delante como una plataforma alternativa para los anunciantes", escribió James Cakmak, un analista de Monness, Crespi Hardt & Co., en una nota a los inversionistas. Pero la compañía está "bajo presión desde múltiples frentes".



La compañía ha estado instando a los inversionistas a que piensen en ella como algo distinto a Facebook. Por ejemplo, su aplicación funciona más como un producto de mensajería con un despliegue de publicidad distinto al de Facebook e Instagram.



El presidente ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, también ha dicho que la compañía no está empeñada en ser lo más grande posible, como Facebook.



En cambio, quiere agregar usuarios en los mercados más lucrativos y conseguir que sean más adictos.



Snap reportó un ingreso promedio por usuario de 1.05 dólares en el segundo trimestre, y la mayor parte de su crecimiento provino de América del Norte.



Las acciones de la compañía cayeron hasta 11.57 dólares después del informe, luego se recuperó a una caída de alrededor de 4 por ciento. La acción se ha desplomado 19 por ciento desde su OPI el 1 de marzo a US$17 dólares por acción, cerrando en US$13,77 el jueves.

