El ‘doodle’ recita el poema ‘Stil I Rise’ para festejar a Maya Angelou

El ‘doodle’ de este miércoles recita a varias voces el poema ‘Stil I Rise’ para festejar el 90 aniversario del nacimiento de la escritora Maya Angelou.

Angelou nació el 4 de abril de 1928 en Saint Louis, Missouri, y durante los años cincuenta actuó en clubes nocturnos e inició su carrera como cantante, bailarina, actriz, directora de revistas, activista de los derechos civiles, poetiza y novelista.

En el buscador de este miércoles se pueden escuchar varias voces recitando el poema ‘Stil I Rise’ en el que Angelou muestra cómo, pese a tener todos los factores en contra, las mujeres tienen una fuerza inquebrantable, lo que algunos pueden calificar como arrogancia.

Aquí algunos fragmentos de este poema:

De las barracas de la vergüenza de la historia,

yo me levanto.

Desde el pasado enraizado en dolor,

yo me levanto.

Soy un océano negro, amplio e inquieto,

manando,

me extiendo, sobre la marea,

dejando atrás noches de temor, de terror.

Me levanto,

a un amanecer maravillosamente claro,

me levanto,

brindado los regalos, legados por mis ancestros.

Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo.

Me levanto.

Me levanto.

Me levanto.

La obra más famosa de Angelou es la serie de novelas autobiográficas que se inicia con Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado (1970), en la que describe las vidas de unos afroamericanos con un lenguaje ingenioso.

En casi todas sus obras denuncia el racismo, y exalta el valor, la perseverancia, la supervivencia y la propia estimación.

B.B. King, entre otros músicos, han musicalizado sus textos. Martin Luther King la invitó a participar en la Southern Christian Leadership Conference (Conferencia Sureña del Liderazgo Cristiano) .

En 1993, leyó su poema "On the Pulse of Morning" ("En el curso de la mañana") en la toma de posesión del presidente Bill Clinton.