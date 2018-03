El ‘doodle’ hornea algo delicioso

El ‘doodle’ de este miércoles hornea algo delicioso para festejar el 310 aniversario del natalicio de Hannah Classe, quien con su libro de recetas The Art of Cookery Made Plain and Easy (El arte de la cocina simple y fácil), logró llevar las recetas de cocina a las personas de todas las clases sociales.

Con una comida que sale del horno humeante y forma la palabra Google, el ‘doodle’ celebra a Classe, quien no tuvo una infancia fácil ya que nunca fue a la escuela, pero encontró su talento en la cocina.

Hannah comenzó su obra en 1746 porque creía que sería exitoso y porque buscaba enfrentar sus necesidades económicas.

La edición fue tan exitosa que llegó a toda Inglaterra, incluso a Estados Unidos, al contener recetas sencillas para hacer sopas con cangrejos de río o de cebada, así como mejillones, guisantes y almendras, además de 20 pasteles diferentes, entre ellos, de aceitunas, patos y pichones.

Classe murió el 1 de septiembre de 1770 a los 62 años de edad.