El caso de Estados Unidos contra Meng Wanzhou, presidenta financiera de Huawei Technologies, quien fue arrestada en Canadá el mes pasado, se centra en los presuntos vínculos de la empresa con dos compañías desconocidas: una que operaba en Teherán vendiendo equipos y otra del mismo propietario con registro en Mauricio.

Autoridades de Estados Unidos acusan que Meng Wanzhou engañó a bancos internacionales para que liquidaran sus transacciones con Irán al sostener que las dos compañías eran independientes de Huawei, aunque en realidad las controlaba.

Huawei dice que tanto el vendedor de equipos Skycom Tech como su matriz, Shell Canicula Holdings, son dos empresas independientes.

Pero presentaciones corporativas y otros documentos hallados por Reuters en Irán y Siria muestran que Huawei, el mayor proveedor mundial de equipos de redes de telecomunicaciones, está más estrechamente vinculado a ambas empresas que lo que anteriormente se sabía.

Los documentos revelan que un ejecutivo de alto nivel de Huawei parece haber sido nombrado gerente de Skycom en Irán. También muestran que al menos tres personas con nombres chinos tenían firmas de cuentas bancarias de Huawei y Skycom en Irán. Reuters también descubrió que un abogado de Medio Oriente dijo que Huawei realizó operaciones en Siria a través de Canicula.

Los vínculos no reportados previamente entre Huawei y las dos compañías podrían influir en el caso de Estados Unidos contra Meng Wanzhou, hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, al socavar aún más las afirmaciones de la empresa china de que Skycom era simplemente un socio de negocios.

Las autoridades de Estados Unidos sostienen que Huawei tenía el control de Skycom y lo usó para vender equipos de telecomunicaciones a Irán y sacar dinero a través del sistema bancario internacional.

Como resultado del engaño, las autoridades de Estados Unidos dicen que los bancos liquidaron involuntariamente cientos de millones de dólares en transacciones que potencialmente violaban sanciones económicas de Washington que impedían hacer negocios con Irán.

Meng Wanzhou no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters y Huawei no quiso contestar preguntas para esta historia. Las oficinas de Canicula no pudieron ser contactadas y un portavoz del Departamento de Justicia en Washington no hizo comentarios.

La ejecutiva de Huawei fue liberada bajo una fianza de 10 mil millones de dólares canadienses (7.5 millones de dólares) el 11 de diciembre pasado y permanece en Vancouver mientras Washington intenta extraditarla.