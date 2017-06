Directivo de Uber se disculpa por comentarios sexistas

David Bonderman, miembro de la junta directiva de Uber, se disculpó por un comentario sexista que hizo este martes en una reunión con los empleados de la plataforma, de acuerdo con el periódico The New York Times.



Los comentarios tuvieron lugar cuando Arianna Huffington, otro miembro independiente de la junta, discutía la incorporación de otra mujer a la junta directiva.



Cuando ella comentó que "hay muchos datos que muestran que cuando hay una mujer en la junta, es mucho más probable que haya una segunda", Bonderman replicó que "en realidad, lo que demuestra es que es mucho más probable que haya más charla". La observación, de acuerdo con el periódico estadounidense, dejó a los asistentes "horrorizados".



En un correo electrónico dirigido a su personal, Bonderman se disculpó por sus afirmaciones, las cuales tuvieron lugar en una reunión en su sede de San Francisco que tenía como fin discutir los resultados de una investigación sobre la cultura de la empresa, marcada por acusaciones de sexismo y hostigamiento.



"Quiero disculparme con mi compañera de la junta directiva por un comentario irrespetuoso que fue dirigido a ella durante la discusión de hoy. Fue inapropiado. Además, quiero pedir perdón a todos los empleados de Uber que se ofendieron por la observación. Lo lamento profundamente".



El consejo directivo de la plataforma estuvo integrado completamente por hombres hasta 2016, año en que Arianna Huffington ocupó un asiento en él.



The New York Times señaló que el episodio de este martes fue otro golpe para Uber, que lucha por cambiar su cultura interna e imagen pública, que son percibidas como agresivas y misóginas. Bonderman también es socio fundador de la firma de capital privado TPG Capital.