¿Cuánto es lo máximo que puede vivir alguien? Científicos lo revelan

Investigadores holandeses afirmaron este jueves que habían fijado el "techo de cristal" de la longevidad humana en 115.7 años para las mujeres y 114.1 años para los hombres, a pesar del aumento de la esperanza de vida.



Estadísticos de las universidades de Tilburg (sur) y Róterdam analizaron los datos de las últimas tres décadas sobre una muestra de unos 75 mil holandeses, cuya edad exacta en el momento de fallecer fue registrada, explicó el profesor John Einmahl, uno de los tres científicos que dirigió el estudio.



"De media, (en general ahora) vivimos más tiempo, pero los que tienen más años entre nosotros no han envejecido más en los últimos 30 años", explicó a la AFP John Einmahl.



"Desde luego hay una especie de muro ahí", prosiguió el científico. Pero "por supuesto, la esperanza de vida aumentó", señaló, precisando que el número de personas que han llegado a los 95 años en Holanda casi se había triplicado. "Sin embargo, el techo en sí mismo no ha cambiado", concluyó.



Los resultados de este estudio holandés completan los datos publicados por un grupo de investigadores en Estados Unidos, que determinó un límite similar el año pasado, añadiendo no obstante, que los individuos ya no alcanzan edades extremas como antes.



Einmahl y sus colegas contestaron esta última afirmación, al observar que sus conclusiones no mostraban casi ninguna fluctuación de la máxima longevidad.



El profesor añadió sin embargo que hay casos excepcionales, como la francesa Jeanne Calment, el ser humano que más años ha vivido entre las personas cuya fecha de nacimiento está certificada. Murió en 1997 con 122 años y 164 días.

1 (Foto: Twitter).