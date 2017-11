Cuando tus vacaciones no impiden tomarte una selfie con el CEO de la empresa

Cuando Mariah Walton, empleada de LinkedIn con sede en Dublín, se dio cuenta de que sus vacaciones en Venecia significarían perderse una visita del CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, ella tomó medidas, de acuerdo con un reporte de Business Insider.



Como Walton no estaría allí personalmente, decidió dejar una foto y una nota para Weiner, exponiendo su papel y lamentándose de que perdería la oportunidad de tomarse una selfie.



Walton es gerente de análisis de LinkedIn y se mudó a Dublín después de trabajar desde la sede de Silicon Valley de la filial de Microsoft durante dos años y medio.



"No hace daño 'sutilmente' recordarles lo que haces y cómo ayuda a la perspectiva general", escribe Walton en una publicación viral en LinkedIn. Bueno, Weiner claramente apreció el esfuerzo, porque Walton volvió y descubrió que Weiner se había tomado una selfie con su selfie en su escritorio.



Walton publicó la imagen en LinkedIn, donde atrajo a casi 30 mil "Me gusta" y alrededor de 500 comentarios en el momento de escribir. El mismo Weiner intervino, agradeciendo a Walton por sus contribuciones.



"Mariah, lamento haberte extrañado este viaje a Dublín. Continúa con el gran trabajo en el tablero internacional. Ha sido un elemento de cambio para el equipo de producto", escribió Weiner. Su publicación tiene casi 4 mil Likes.



En los comentarios a su publicación, Walton explica que no tuvo ninguna reunión programada con Weiner durante su visita a la oficina de Dublín, y que él no estaba específicamente allí para conocer a su equipo; simplemente no quería perder su oportunidad. para dejar una impresión en el CEO. Y parece que funcionó, a juzgar por la reacción.



Es ese tipo de atención al detalle, tal vez, lo que ayudó a Weiner a ocupar el puesto # 35 en la lista 2017 de los CEO más votados de Glassdoor en el mundo, por delante de contemporáneos como el CEO de Uber Dara Khosrowshahi (# 39), Twitter / Square CEO Jack Dorsey (# 38) y el CEO de Apple, Tim Cook (# 53).



Sin embargo, Weiner está detrás del CEO de Microsoft, Satya Nadella (# 29), quien fue el cerebro de la compra de LinkedIn de 26 mil 200 millones de dólares en 2016 y quien tiene su propia reputación de ser un buen jefe.