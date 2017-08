¿Qué hay de nuevo en el iPhone 8?

En junio, el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo a Bloomberg: "no nos sentimos ansiosos por ser los primeros. No es algo con lo que congeniamos. Nuestro objetivo es ser el mejor y dar al usuario algo que realmente haga una diferencia en sus vidas".



Eso fue en la presentación de HomePod, la entrada tardía de Apple en el mercado de bocinas inteligentes, producto en el que fue pionero Amazon. Pero Cook podría haber estado hablando del próximo iPhone.



El nuevo smartphone llegará a partir de otoño con altas expectativas al mercado. Después de todo, es el décimo aniversario del iPhone original, un gadget que cambió la industria y creó un ecosistema de aplicaciones y accesorios.



Sin embargo, el nuevo iPhone no será un caso de estudio de la innovación, sino una cuestión de perfeccionamiento de las características de dispositivos rivales.



Una y otra vez, Apple ha seguido la filosofía de "mejor, no primero" aprovechando las tecnologías y las características desbordadas por los rivales e implementándolas lo suficiente como para que se haga una adopción generalizada. ¿Una prueba? Más de mil 200 millones de iPhones vendidos en la última década.



Por supuesto, un montón de otras empresas han empleado ese modelo. Un ejemplo reciente es Facebook. Pero sin duda nadie lo hace mejor que Apple.



1 Estas son las características del nuevo producto de la compañía

-LO NUEVO



*Sensor infrarrojo que realiza reconocimiento facial en la oscuridad



*Sensor 3D de reconocimiento facial para desbloquear el teléfono y realizar pagos



*Cámara inteligente que detecta escenas y objetos



*Reconfiguración de la cámara para mejorar escenas de realidad aumentada



*Procesador A11 más rápido



*Botón virtual de inicio



-OTRAS CUALIDADES



*Pantalla OLED, como la del Samsung 8



*Bordes de acero inoxidable y frente y parte posterior de cristal, que puedes ver en los modelos de iPhone 4 y S4



*Botón de encendido más largo



*Carga inalámbrica, como la de teléfonos Samsung y Apple Watch



*Toque para "despertar" la pantalla, que es similar al de los teléfonos con sistema Android.

1



Como Bloomberg informó anteriormente, Apple planea lanzar tres nuevos teléfonos: los sucesores del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, así como un nuevo modelo renovado que sea de alta gama. Todos tendrán las actualizaciones habituales como procesadores más rápidos, pero el modelo mejorado es donde Apple aplicará sus innovaciones, así como algunas características que no han sido probadas antes.



Los dos cambios más visibles son en la pantalla, misma que utilizará una tecnología llamada OLED, que permite una mejor reproducción del color y tonos negros y blancos profundos. La pantalla también ocupará casi toda la parte frontal del teléfono.



Las pantallas de este tipo han sido el núcleo de los dispositivos de Samsung durante los últimos años, mientras que el frente de casi toda la pantalla sin botones de inicio fue popularizado por Samsung S8.

​

Mejor tarde que nunca



Otras nuevas características probables, destacadas por las cadenas de código dentro de un paquete de software lanzado accidentalmente para el próximo HomePod, incluyen la capacidad de tocar la pantalla del teléfono para despertarlo y la carga inalámbrica.



La función de toque para despertar está disponible en los teléfonos Android desde varios años, mientras que la carga inalámbrica apareció por primera vez con el lanzamiento de Palm Pre en 2009. Apple entró por primera vez en ese mercado con el cargador del Apple Watch en 2015.



Apple pone algunas nuevas ideas a la mesa. Para reemplazar el botón de inicio, la compañía está creando un área de controles basada en software en la parte inferior del teléfono, lo que podría ser un paso más allá de los controles básicos de los Android sin esta característica



Al igual que el iPhone 7 Plus, el nuevo dispositivo contará con dos cámaras traseras, pero ahora estarán una encima de la otra en lugar de lado a lado, una configuración que podría hacer que las aplicaciones de realidad aumentada funcionen mejor.



Esta actualización del iPhone también marcará la primera vez que la línea completa de un fabricante de teléfonos inteligentes utilizará el mismo y más eficiente procesador de 10 nanómetros. (El Samsung S8 tiene dos diferentes tipos de este chip, todo depende de dónde se adquiera el teléfono).



Si la historia sigue así, el nuevo iPhone será un gran éxito. Millones de personas ya están encerradas en el núcleo de Apple y confían en que la empresa entregue un producto con rendimiento y elegancia exclusivos, aunque algunas de las características existan desde hace años.