¿Cuál es tu emoji favorito? Estos son los más utilizados en México

Desde 2014, el 17 de junio es considerado a nivel global como el Día Mundial del Emoji y a continuación te decimos algunas estadísticas que se derivan de su uso en los chats de los usuarios.

Google informó que en México, el Emoji más utilizado es la carita que 'llora de risa'. La siguiente tabla muestra a los 10 emojis que se utilizan con mayor frecuencia en el país.

La carita enamorada con ojos de corazón, es el emoji más utilizado por los usuarios hispanohablantes de Android. El beso en forma de corazón, es el más utilizado por quienes escriben en inglés, según la compañía.

Los emojis también son bastante utilizados en Facebook. La compañía coincidió con Google en que el emoji más utilizado es: la carita que 'llora de risa'.

Los usuarios de la red social difunden el amor cada vez más, según las estadísticas. Facebook indica que el emoji de corazón se utiliza dos veces más en 2018 que el año pasado. <3

Para muchos usuarios, una sonrisa o un gesto en forma de emoji dice más que mil palabras. La plataforma informó que se envían más de 900 millones mensajes de emoji sin texto alguno en Messenger.

Así mismo, en publicaciones de Facebook se utilizan más de 700 millones de emojis a diario.

De los 2 mil 800 emojis disponibles, 2 mil 300 se usan a diario y apenas 500 no aperecen en las estadísticas todos los días.

Finalmente Facebook informó que el día en el que más emojis se utilizan es el 31 de diciembre.

La siguiente tabla, muestra los emojis más utilizados por país en Facebook.

Youtube no es ajeno al uso de emojis. Los usuarios han llevado las caritas y símbolos a los comentarios de diversos videos.

Mediante una infografía, Youtube informó que los videos que más reacciones felices provocan son 'Dura' de Daddy Yankee, 'Síguelo Bailando' interpretada por Ozuna y 'SUBEME LA RADIO', del cantante español Enrique Iglesias. Te dejamos la lista completa a continuación.

Por otra parte, las canciones que más emojis de tristeza generan en los comentarios son 'Changes' de XXXTENTACION, 'Wake Me Up' de Avicii y 'You Should Be Here' de Cole Swindell.

Google concluye con un dato que hace saber que los internautas mexicanos son muy felices. Dentro del uso de emojis en sus plataformas, las caritas de felicidad se utilizan cinco veces más que aquellas que denotan tristeza.

El emoji de animal más popular es el panda. En cuestión de perros y gatos, Google señala que por cada emoji de gato utilizado en comentarios y mensajes de los usuarios, se publican 7 de perros.

Para festejar el día del emoji, Google lanzó un juego llamado “En busca del emoji tesoro” que consiste en la búsqueda de los objetos que la plataforma te indica mediante emojis. (Se recomienda abrir en móvil)