Creadora del dispositivo portátil para detectar el cáncer de mama logra inversión de 5 mdd

Higia Technologies, la startup mexicana que desarrolla un dispositivo portátil para el diagnóstico precoz del cáncer de mama mediante termosensores, recibirá una financiación total de 5 millones de dólares y comenzará a comercializarlo en México.

El regiomontano Julián Ríos, cofundador de la empresa, decidió crear el dispositivo después de sufrir las consecuencias del cáncer de mama muy de cerca, cuando a su madre no le diagnosticaron correctamente un tumor y le fueron extirpados los dos senos.

Ahora, el equipo de la startup ha logrado atraer capital de varios inversores para poder comercializar el dispositivo en México y más adelante en el resto de América Latina.

El dispositivo está enfocado en servir a poblaciones marginadas, tal como lo son el 50 por ciento de la población mundial femenina que tiene tejido mamario denso y para quienes la mastografía sólo tiene una sensibilidad del 70 por ciento.

El dispositivo ofrece a las mujeres un método no invasivo para el tamizaje del cáncer de mama, además de una solución para los problemas que los métodos de cribado actuales no abordan, principalmente la detección temprana del cáncer de mama en mujeres con tejido mamario denso y en mujeres menores a los 40 años.

No obstante, varios expertos en oncología han cuestionado la validez del dispositivo, argumentando que la termografía mamaria no ha demostrado ser eficaz en el diagnóstico precoz. Antiguamente ya se utilizaba esta técnica y el incremento de la temperatura puede no ser preciso, ya que un golpe, una infección o una inflamación también provocan un aumento de temperatura.

Por su parte, la FDA, agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos, no reconoce la termografía como una prueba de detección del cáncer válida.

Otros especialistas consideran que existe un riesgo psicológico, ya que las personas pueden interpretar el uso del dispositivo como un sustituto de las pruebas realizadas por los profesionales médicos o incluso la necesidad de hacerse auto-exploraciones continuas.

Además de comenzar con la venta en México, el equipo de Higia Technologies realizará pruebas clínicas en Stanford Medicine X durante los próximos meses para adquirir autorización de la FDA. También continuarán realizando investigación clínica en el IMSS.

La ronda de financiación fue liderada por Khosla Ventures y Hummingbird VC, con la participación adicional de inversionistas como Sound Ventures, de Ashton Kutcher y Guy Oseary, y Jessica Livingston, co-fundadora de la aceleradora de startups en Y Combinator ubicada en Silicon Valley.

La empresa todavía no ha especificado el precio de venta del dispositivo en México.