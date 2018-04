Conoce a Daisy, el robot de Apple que recicla iPhones

Apple presentó su nuevo robot de desensamblaje llamado Daisy. Creada a través de años de investigación incorpora una tecnología revolucionaria basada en las enseñanzas de Apple de Liam, su primer robot de desensamblaje lanzado en 2016.

Daisy está hecha de algunas de las piezas de Liam y es capaz de desmontar nueve versiones de iPhone y clasificar sus componentes de alta calidad para reciclaje. Daisy puede desmontar hasta 200 dispositivos iPhone por hora, eliminando y clasificando componentes, para que se puedan recuperar materiales que los recicladores tradicionales no pueden, y con una calidad superior.

Fuente: Cortesía Apple

En el marco del Día de la Tierra, Apple anunció que publicará su Informe ambiental anual, que detalla el progreso ambiental de la compañía en tres áreas prioritarias:

1. Reducir la huella de carbono de Apple utilizando fuentes de energía renovables e impulsando la eficiencia energética en sus productos e instalaciones.

2. Conservando recursos preciosos.

3. Pionero en el uso de materiales más seguros en sus productos y procesos.

La semana pasada, Apple anunció que sus instalaciones mundiales ahora cuentan con energía 100 por ciento limpia. Este logro incluye tiendas minoristas, oficinas, centros de datos e instalaciones compartidas en 43 países, incluidos China, India, el Reino Unido y los Estados Unidos. La compañía también anunció nueve socios de fabricación adicionales comprometidos a impulsar toda su producción de Apple con un 100 por ciento de energía limpia, lo que eleva el número total de compromisos de proveedores a 23.