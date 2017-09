¿Cómo se le pone nombre a un huracán?

En los últimos días, hemos escuchado sobre dos huracanes que azotan el océano Atlántico y uno que afecta a las costas de México, especialmente a estados como Veracruz y Tamaulipas.



Irma, José y Katia probablemente han hecho que te preguntes de dónde vienen los nombres de las tormentas tropicales y meteoros que anualmente afectan a los océanos Pacífico y Atlántico.



Los nombres de los huracanes siempre aparecerán en orden alfabético, como lo puedes ver con los dos que se formaron en el océano Atlántico y uno en el Golfo de México. Esto es de manera intencional gracias al Centro Nacional de Huracanes (CNH), que comenzó a nombrar las tormentas de forma oficial en 1953.



Antes de que existiera ese listado, los sistemas se designaban según lugares o eventos. Una tormenta que rasgó el mástil de un barco llamado Antje fue llamada igual que el navío.



Según el sitio web del CNH, en las Indias Occidentales (que actualmente es la zona donde están las islas del Caribe), los huracanes eran nombrados según el santo del día en el que tocaban tierra.



"Iván R. Tannehill describe en su libro Huracanes las tormentas tropicales más importantes de la historia registrada y menciona muchos huracanes que llevan nombre de santos. Por ejemplo, el 26 de julio de 1825 ocurrió el huracán Santa Ana que golpeó Puerto Rico", explica la dependencia.



NOMBRE DE MUJERES Y HOMBRES



Los nombres de mujeres y hombres comenzaron a ser utilizados en el siglo XIX, según Tannehill, quien hace referencia en su obra a Clement Wragge, un meteorólogo australiano que nombró a los meteoros de forma femenina.



Cuando el Centro Nacional de Huracanes "tomó el mando" respecto a los nombres, utilizó sólo los de mujeres para dar título a todas las tormentas tropicales y huracanes. Esto fue de 1953 a 1978 y, para 1979, integró los nombres masculinos.



Los nombres distintivos de las tormentas facilitan las comunicaciones entre bases costeras, estaciones interiores y buques en el mar, según la Organización Meteorológica Mundial, que finalmente asumió la responsabilidad de nombrarlas.



La organización hace énfasis en su sitio web que los meteoros no son nombrados tomando en cuenta una persona en particular.



¿PODEMOS USAR EL MISMO NOMBRE PARA DOS HURACANES?



Los nombres pueden ser reutilizados, aunque algunos son retirados si hay una gran pérdida de vidas o daños materiales extremos, por ejemplo Katrina y Sandy, dos de los huracanes más devastadores en Estados Unidos, los cuales ocurrieron en 2005 y 2013.



No hay tormentas que comiencen con Q, U, X, Y o Z. En 2005, la organización agotó su lista y empezó a usar letras del alfabeto griego.



Los nombres se han agrupado en seis listas, las cuales rotan cada seis años. Es decir, los que aparecieron en 2015, los volveremos a ver en 2021.



Algunos de los nombres que ya fueron empleados son: Anita, Otto, Diana, Bob, Hugo, Fifi y Celia.



Con información de Bloomberg, el Centro Nacional de Huracanes y la Organización Meteorológica Mundial.