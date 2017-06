¿Cómo hacer que tu Pyme aproveche al máximo los servicios de la nube?

Los servicios de la nube no son exclusivos de las grandes corporaciones, por el contrario, son necesario y si una pequeña o mediana empresa no sabe aprovecharlos o no introduce dichas tecnologías a sus operaciones, podría desaparecer.



Expertos consideran que la nube puede hacer la diferencia entre que una empresa tenga éxito y se convierta en un gigante de su sector, o deje de existir a causa de la competencia.



“Al momento de no utilizar esto (la nube) ponen en alto riesgo su supervivencia, no se necesita ser una gran corporación para utilizar ese tipo de servicios y tecnologías, hay muchos proveedores afuera que ofrecen dichas soluciones a la mediana empresa”, dijo a El Financiero Pedro Cerecer, director de ventas de Cloud Services de Intel en América Latina.



En entrevista, el directivo consideró que la mediana empresa puede integrar la tecnología y no seguirse viendo como tal el resto de su vida, ya que en algún momento tendrá dos opciones: crecer o desaparecer.



“Creemos que las soluciones de analíticos le van a dar esa oportunidad de crecer, ser más competitivo en un mercado que no es local sino global y llevar su negocio al siguiente nivel, porque si no lo hacen ellos alguien más lo va a hacer”, agregó.



“El mundo de los aplicativos tradicionales es un sistema donde registras y controlas, antes cuando querías sacarle valor a esos datos y te lo llevabas a otro lado, tenías otro sistema donde hacías el análisis, luego llegabas a conclusiones y luego volvías para la implementación de la solución final. La idea ahora es tenerlo todo junto, no necesitas una copia, es inmediato, es integrado y es inteligente, tres ‘I’ que debe tener cualquier sistema en una compañía”, indicó a El Financiero Rafael Sánchez Loza, director de SAP México.



Sin embargo, para poder integrar la tecnología y aprovechar las bondades de la movilidad, el Big Data, la Nube y la implementación de programas óptimos de seguridad, se deben poner puntual atención en algunos aspectos.



A decir de Pedro Cerecer, primero se debe definir un modelo de negocio, y aún más importante, detectar a la competencia. El directivo de Intel dijo que actualmente la competencia no viene directamente del ramo en el que una empresa se desenvuelve.



“Deben ver cuál es su mercado meta, sus clientes, sus competidores sobre todo, es una era donde el competidor no viene del mismo segmento, ¿qué les pasó por ejemplo a GM o Nissan? Cuando llegó Tesla, no venía de una industria automotriz precisamente, ¿qué le pasó a las grandes hoteleras? Bueno, llegó Airbnb que no viene del mismo ramo”, dijo.



“Esto no es ajeno a las empresas grandes, en Intel hemos visto cómo la competencia no viene ni va a venir de la misma industria, de la misma vertical sino de alguna otra, y va a llegar a irrumpir el modelo de negocio”, agregó.



Es por eso que las empresas deben poner especial atención en los nuevos modelos de negocio como los servicios compartidos y la coproducción, y definir el suyo para saber que tecnología van a requerir en sus operaciones, para irrumpir en un sector determinado.



“Las Pymes deben fijarse en esos nuevos modelos económicos, más allá de la tecnología, y una vez definido su modelo económico entonces sí, ver que tecnología le va a ayudar a obtener una ventaja competitiva en ese modelo”, señaló.



“Al final del día si miras la historia de pequeñas y medianas empresas, Airbnb, Netflix, Uber, empezaron como pequeñas empresas y gracias a la utilización de soluciones como Analíticos y Big Data o la Nube, fue como pasaron de pequeñas a medianas, de medianas a grandes y de grandes a gigantes”, finalizó.