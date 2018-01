¿Buscas trabajo? Google te ayuda a encontrarlo 

Google quiere ser aliado de todos aquellos que buscan empleo en Internet mediante su nuevo motor de búsqueda Google Empleos.



El buscador implementó hoy dicha función que según Miguel Alva, director de marketing de Google para Latinoamérica, busca tomar todos los anuncios de empleo dispersos en la red, ubicados en diversos sitios y redes como LinkedIn, juntas en una sola pantalla para acortar el tiempo que una persona tarda en hallar una oferta que le convenga.



"Lo que buscamos es organizar la información y hacerla universalmente accesible de forma sencilla. Tenerla a mano para Omar acciones y que mejor que para buscar una oportunidad laboral", dijo a El Financiero.



La experiencia de búsqueda inicia desde que se escribe el tipo de empleo que se requiere en el buscador, por ejemplo: 'Empleos de ventas' o 'Empleos cerca de mí'.



Ahí, Google toma las ofertas que el algoritmo reconoce mediante palabras clave y las ofrece, mostrando incluso detalles como '¿Cuánto tiempo se hace al lugar?' Con información de Google Maps.



"Trabajamos en que esos filtros nos ayuden y cada vez habrá más, es decir, queremos que la información llegue al usuario completa", dijo.



En la parte inferior de la pantalla aparecerá un botón para activar alertas. En caso de existir una vacante que se adapte al perfil del usuario envíe una notificación vía mail.



Las ofertas que actualmente ofrece la plataforma son las que se suben a LinkedIn, Talenteca, Glassdoor, y empleos.gob.mx, partners de Google en la iniciativa.



"Peinamos la red y con los algoritmos vamos ofreciendo esos resultados. Ya tenemos esos socios de contenido y queremos que crezca más. Todos los resultados son orgánicos", señaló Alva.



Miguel Alva destacó que las ofertas de empleo se actualizan en tiempo real por lo que no hay un periodo de publicaciones fijo, sino que conforme las empresas a y empleadores los suben y bajan de la web, se actualizan en Google.



La herramienta fue lanzada de forma oficial en español para México y Latinoamérica. Desde hace un año está disponible en Estados Unidos y Reino Unido, países en los que a decir de Miguel Alva la respuesta ha sido favorable, sin ningún dato oficial disponible sobre la efectividad.



"Deben estar corriendo estudios de satisfacción actualmente pero no tenemos aún datos para hacer públicos en cuestión del tiempo que un usuario tarda en obtener un trabajo y en el número de personas que logran emplearse. Ahora tratamos de posicionar la herramienta en varios países pero no tenemos aún datos de satisfacción", señaló Alva.



El directivo señaló durante la presentación que actualmente el 47 por ciento de las personas que buscan empleo lo hacen por internet y que dos de cada tres de esas personas acuden a Google como primera opción de búsqueda.