¿Buscas donador de sangre? Esta app reúne altruistas mexicanos

En México del total de las donaciones de sangre, sólo el 4 por ciento son de carácter altruista, lo que coloca a México en el último lugar en Latinoamérica en este actividad, según la Organización Panamericana de la Salud.



Blooders es una startup que nació con la intención de generar un círculo entre donantes, personas que lo requieren e instituciones de salud.



Lo que comenzó como una página de Facebook en la que César y Javier Esquivel –fundadores de la startup– creaban campañas para solicitar donaciones ahora es una aplicación y plataforma web con más de 12 mil usuarios registrados y 3 mil 500 donaciones en los últimos 18 meses.



Blooders funciona mediante un modelo híbrido que conjuga la venta de software para la facilitar la administración de los bancos de sangre y hospitales, y la app y página web que contiene información de quienes necesitan donaciones –sin que estos se conozcan– y donde también es posible generar citas en los distintos hospitales.



“Queremos generar una plataforma humana pero sin que (haya) interacción entre donante y paciente para que no existen malos entendidos. (…) A mí me parece muy irresponsable porque el usuario al tener la base de datos puede llamar al donador y decirle ‘oye, ven a donar y te pago’ o ese tipo de cuestiones”, contó César Esquivel. Además de la app, la startup cuenta con un bot que orienta a los usuarios respecto cómo llevar a cabo su donación.



Actualmente la empresa tiene convenio con 25 hospitales en cuatro estados del país –Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Nuevo León– con la finalidad de hacer más eficiente los procesos.



Blooders tiene la meta de llegar a al menos a un hospital en todos los estados del país. Recibió 20 mil dólares de un 'inversionista ángel' hace un año. Según el emprendedor, están próximos a levantar una ronda de capital semilla aunque aún no tienen el monto meta.