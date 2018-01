Bananas, helado y cables, entre lo más vendido en Amazon durante 2017

Y lo más vendido en Amazon en 2017 fue…



Desde bananas hasta vasos de helados y cables para teléfonos, así como el libro 1984 de George Orwell, son las cosas que están entre lo más vendido por el gigante del comercio electrónico Amazon durante el 2017.



Los más vendidos

​

Fire TV Stick con control de voz remoto Alexa

1



Este dispositivo sirve para ver Netflix, Hulu, HBO NOW, YouTube, Amazon Video, NBC, ESPN, Fox Disney y más canales sin importar si tienes o no televisión por cable.



Además, incluye el asistente de voz de Amazon, Alexa, por lo que los usuarios sólo necesitan decir el programa que quieren ver, por ejemplo, “Juego de Tronos” y Alexa lo pondrá en pantalla.



Este dispositivo también reproduce música, encuentra horarios de películas, puede pedirte una pizza y mucho más.





1



El Fire TV Stick es controlado con tu voz y puede reproducir música, controlar dispositivos domésticos inteligentes, realizar llamadas, enviar y recibir mensajes, proporcionar información, leer noticias, configurar alarmas, leer audiolibros y reproducir Amazon Video en Fire TV.



Se conecta a parlantes o auriculares a través de Bluetooth o un cable de 3.5 mm para reproducir música de Amazon Music, Spotify, Pandora, iHeartRadio y TuneIn.



Te escucha desde una larga distancia, incluso, si hay ruido o mientras reproduces música.





1



​Entre los productos más preferidos por los usuarios de Amazon durante 2017 se encuentran también los cables para cargar desde el iPhone 6 y 5 hasta el iPad y el iPod.



Lo más vendido en Amazon Fresh

1

Amazon Fresh, que por el momento solo está disponible en Estados Unidos, Londres, Tokio, Hamburgo, Múnich y Berlín, ofrece desde carnes hasta frutas y verduras.



Durante 2017, lo más vendido a través de este servicio fueron las bananas.



Los envíos más rápidos

8 minutos: Termómetros para tomar la temperatura del cuerpo.

9 minutos: 5 vasos de helado



Lo más vendido a través de Amazon Dash Button

​

Este servicio, exclusivo para usuarios Prime, permite a los clientes encontrar fácilmente sus pedidos y volver a solicitar sus productos favoritos.



Lo que más compraron los usuarios por medio de este servicio fueron las toallas de papel Bounty.



Video

La serie The Grand Tour, un espectáculo sobre aventura, emoción, amistad y autos que reúne a Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May, fue lo más visto por los usuarios prime de Amazon.



Mientras que el partido entre Pittsburgh y Houston Texans el 25 de diciembre captó la atención de 17 millones de usuarios de la compañía en 200 localidades.



Canciones

Believer de Imagine Dragons

Something just like this de The Chainsmokers



Artistas

Brett Young

Shawn Mendes

Luke Combs

Halsey

Imagine Dragons

Kesha



Playlists

Top prime songs

Pop para trabajar

Pop acústico para relajarse



Libros

When I'm Gone de Emily Bleeker

The Neon Lawyer de Victor Methos

The Hangman’s Daughter de Oliver Potzsch

The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood

1984 de George Orwell



Revistas

US Weekly

Bon Appétit

Clean Eating

Intouch

Real simple



Por país

En México, fue el Nintendo Switch

En Estados Unidos, el Instant Pot Pressure Cooker

Reino unido, TP-Link Wi-fi Smart Plug

Japón, Savas whey protein

India, Oneplus 5 Phone

España, Sandisk Ultra Fit 64 GB USB

China Fisher Price Soothe &Glow Seahorse

Italia, Finish all in one max tablets

Alemania, Australia, Francia y Bélgica, membresía Playstation Plus